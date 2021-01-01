Луцькі акробатки завоювали бронзу чемпіонату України





Змагання тривали з 4 по 8 травня у Вінниці, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Жіноча група першого розряду Луцької ОДЮСШ у складі Катерини Мурзи, Яни Палько та Ангеліни Войтюк здобула бронзові нагороди.



Тренують призерок Заслужена тренерка України Олена Кришпінович, Вероніка Пащук та Наталія Гурська.

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