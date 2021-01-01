За квітень волинські браконьєри отримали понад 3 тисячі гривень штрафів

У період з 1 по 30 квітня 2021 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 37 рибоохоронних рейдів та викрили 107 порушень природоохоронного законодавства, з яких – 18 грубі.Також інспектори склали 73 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства). Крім цього, оформили 16 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, - повідомляють у Рибоохоронному патрулі Волині.«За даний період на порушників накладено 3 672 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 30 кг водних біоресурсів. Також вилучено 17 од. заборонених знарядь лову та ще 126 од. – за актами безхазяйного майна. Крім цього, рибпатрульними із безгосподарських знарядь вилучено та випущено у водойми 8 кг водних біоресурсів, чим попереджено збитків на 5 122 грн », - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля18 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, першого квітня під час рибоохоронної роботи на водному об’єкті, поблизу с. Горичів Зимнівської сільської ТГ викрито чотирьох громадян, які здійснювали вилов водних біоресурсів забороненим сітним знаряддям лову. Завдяки оперативним діям рейдової групи порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.З 2 по 4 квітня волинські рибпатрульні спільно з працівниками поліції здійснили рейд водоймами Ковельського району Волинської області. В ході обстеження р. Турія від с. Заріччя до міста Ковель виявлено безгосподарське майно. З водойми вилучено 10 сітних знарядь лову. Складео відповідний акт.Дев’ятого квітня викрито грубі порушення Правил рибальства на оз. Пулемецьке, поблизу с. Пулемець Шацької ТГ Ковельського району (Шацький НПП). Двоє громадян здійснювали вилов водних біоресурсів двома сітними знаряддями лову. На порушників склали адмінпротоколи. Заборонені знаряддя вилучили.Десятого квітня волинські рибпатрульні здійснили рейд водоймами Рожищенської ТГ Луцького району Волинської області. Обстежено р. Лютиця, поблизу с. Сокіл та р. Стир в межах сіл Навіз, Незвір та Боровичі. На водних об’єктах виявили та вилучено 60 од. сітних знарядь лову, загальною довжиною 1800 метрів. Склали безгосподарські акти.19 квітня на оз. Святе, поблизу с. Тур Заболотівської ТГ рибпатрульними зафіксовано грубе порушення Правил рибальства. Викрито жителя с. Заболоття , який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів сітним знаряддям лову, не передбаченим Правилами рибальства. Завдяки оперативним діям рейдової групи порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.На особу склали протокол про адмінправопорушення. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.Нагадаємо, з першого квітня розпочалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.