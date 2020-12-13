В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автівку. ФОТО





Про це повідомляє



Як повідомили очевидці, біля супермаркету АТБ вибухнув автомобіль марки BMW.



Поруч знайшли хвостову частину від гранатомета РПГ.



На місці працювали представники поліції, медики та рятувальники.



За попередніми даними в машині нікого не було.

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