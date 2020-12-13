В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автівку. ФОТО
Сьогодні, 01:13
В Івано-Франківську, близько 12 ночі, в Івано-Франківську, в мікрорайоні Пасічна пролунав гучний вибух.
Про це повідомляє ПІК, посилаючись на свідчення очевидців.
Як повідомили очевидці, біля супермаркету АТБ вибухнув автомобіль марки BMW.
Поруч знайшли хвостову частину від гранатомета РПГ.
На місці працювали представники поліції, медики та рятувальники.
За попередніми даними в машині нікого не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ПІК, посилаючись на свідчення очевидців.
Як повідомили очевидці, біля супермаркету АТБ вибухнув автомобіль марки BMW.
Поруч знайшли хвостову частину від гранатомета РПГ.
На місці працювали представники поліції, медики та рятувальники.
За попередніми даними в машині нікого не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автівку. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Рівнянин повернувся у палаючу квартиру, щоб забрати кота. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна отримає від Світового банку 90 мільйонів доларів на вакцинацію
11 травень, 23:34
На Волині «чорні» археологи викопали снаряди часів Другої світової війни
11 травень, 22:59
Медіа