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В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автівку. ФОТО

В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автівку. ФОТО
В Івано-Франківську, близько 12 ночі, в Івано-Франківську, в мікрорайоні Пасічна пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє ПІК, посилаючись на свідчення очевидців.

Як повідомили очевидці, біля супермаркету АТБ вибухнув автомобіль марки BMW.

Поруч знайшли хвостову частину від гранатомета РПГ.

На місці працювали представники поліції, медики та рятувальники.

За попередніми даними в машині нікого не було.

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Теги: Івано-Франківськ
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