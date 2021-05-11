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Українців, які записалися на щеплення через «Дію», вакцинуватимуть у вихідні

Українців, які записалися на щеплення через «Дію», вакцинуватимуть у вихідні
Тих, хто записався на щеплення через додаток «Дія», вакцинуватимуть у вихідні.

Про це заявили в Офісі президента за результатами селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, - повідомляє Громадське радіо.

Наразі таких людей у черзі на вакцинацію трохи більше, ніж півмільйона.

Зеленський водночас наполіг на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин.

«Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію», — зазначив він і окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

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Теги: вакцинація, Україна
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