В Україні з'являться ще дві нові пам'ятні монети. ФОТО
Сьогодні, 07:28
Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні монети, одна присвячена Василю Стефанику, а друга Київської фортеці.
Одну монету пустять в обіг з 12 травня, а другу з 14 травня. Про це повідомляє APnews з посиланням на прес-службу НБУ.
Так, монету із серії "Видатні особистості України", яку присвятили 150-річчю від дня народження українського письменника-новатора, поета, громадського діяча і політика Василя Стефаника, пустять в обіг з 12 травня.
На аверсі монети розміщено портрет письменника, на реверсі - самотня постать людини. Також в композиції є кам'яний хрест, колоски, стилізовані птахи, які є символами творів письменника.
Номінал монети - 2 гривні. Вона викарбувана з нейзильберу. Її маса - 12,8 г, діаметр - 31 мм, тираж - 35 тисяч.
В Україні введуть в обіг дві нові пам'ятні монети
Ще одну монету з серії "Пам'ятки архітектури України" присвячена комплексу унікальних фортифікаційних споруд - Національному історико-архітектурного музею "Київська фортеця", пустять в обіг 14 травня.
На аверсі монети на розміщений ключ, а на реверсі - сама Київська фортеця і схема її укріплень.
Монета викарбувана з нейзильберу номіналом 5 гривень та срібла номіналом 10 гривень.
В Україні введуть в обіг дві нові пам'ятні монети
Як раніше повідомляв APnews, 10 лютого Національний банк України випустив дві нові монети.
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Одну монету пустять в обіг з 12 травня, а другу з 14 травня. Про це повідомляє APnews з посиланням на прес-службу НБУ.
Так, монету із серії "Видатні особистості України", яку присвятили 150-річчю від дня народження українського письменника-новатора, поета, громадського діяча і політика Василя Стефаника, пустять в обіг з 12 травня.
На аверсі монети розміщено портрет письменника, на реверсі - самотня постать людини. Також в композиції є кам'яний хрест, колоски, стилізовані птахи, які є символами творів письменника.
Номінал монети - 2 гривні. Вона викарбувана з нейзильберу. Її маса - 12,8 г, діаметр - 31 мм, тираж - 35 тисяч.
В Україні введуть в обіг дві нові пам'ятні монети
Ще одну монету з серії "Пам'ятки архітектури України" присвячена комплексу унікальних фортифікаційних споруд - Національному історико-архітектурного музею "Київська фортеця", пустять в обіг 14 травня.
На аверсі монети на розміщений ключ, а на реверсі - сама Київська фортеця і схема її укріплень.
Монета викарбувана з нейзильберу номіналом 5 гривень та срібла номіналом 10 гривень.
В Україні введуть в обіг дві нові пам'ятні монети
Як раніше повідомляв APnews, 10 лютого Національний банк України випустив дві нові монети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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