В Україні з'являться ще дві нові пам'ятні монети. ФОТО

Василю Стефанику, а друга Київської фортеці.



Одну монету пустять в обіг з 12 травня, а другу з 14 травня. Про це повідомляє



Так, монету із серії "Видатні особистості України", яку присвятили 150-річчю від дня народження українського письменника-новатора, поета, громадського діяча і політика Василя Стефаника, пустять в обіг з 12 травня.



На аверсі монети розміщено портрет письменника, на реверсі - самотня постать людини. Також в композиції є кам'яний хрест, колоски, стилізовані птахи, які є символами творів письменника.



Номінал монети - 2 гривні. Вона викарбувана з нейзильберу. Її маса - 12,8 г, діаметр - 31 мм, тираж - 35 тисяч.



В Україні введуть в обіг дві нові пам'ятні монети

Ще одну монету з серії "Пам'ятки архітектури України" присвячена комплексу унікальних фортифікаційних споруд - Національному історико-архітектурного музею "Київська фортеця", пустять в обіг 14 травня.



На аверсі монети на розміщений ключ, а на реверсі - сама Київська фортеця і схема її укріплень.



Монета викарбувана з нейзильберу номіналом 5 гривень та срібла номіналом 10 гривень.



В Україні введуть в обіг дві нові пам'ятні монети

Як раніше повідомляв APnews, 10 лютого Національний банк України випустив дві нові монети.

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