Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*





Як працювати із вільним плануванням та які переваги воно дає - розкажемо на прикладі оформлення однієї із квартир у



Площа цієї квартири - 49 м2. Це типова однокімнатна квартира, проте дизайнери комфортно облаштували тут усі три необхідні функціональні зони: кухню, вітальню і спальню.



Ці зони не розділяли перестінками чи перегородками, а лише - окремими елементами інтер’єру. За рахунок цього, а також завдяки світлим кольорам це допомогло візуально збільшити простір.





Зона вітальні не відділена від зони кухні перестінками. Це робить помешкання більш просторим



Забудовник запропонував розташувати санвузол посередині однієї зі стін. Як варіант, його можна було б перенести в куток, це додало б ще простору при вході в квартиру. Але при розробці дизайну вирішили залишити все, як є, адже тоді санвузол з обох боків утворює ніші.



В одній із ніш дизайнери запропонували розташувати ліжко. Хоча також тут можна було б облаштувати гардероб або робоче місце. За рахунок того, що санвузол - посередині стіни, біля входу утворилася іще одна ніша і тут зручно облаштувати гардероб.





Приклад розташування санвузла в одній із квартир “StyleUP”. Дизайнери кажуть, що таке рішення дозволяє цікаво оформляти ніші поруч





В ніші поруч із санвузлом можна облаштувати спальну зону



В декорі використали молочний колір та натуральні матеріали. Дерев’яні панелі на стінах підкреслюють екологічність, стильно виглядають і гарантовано будуть в тренді на довгі роки.



При оформленні квартири використали цікаве рішення з освітленням, передбачили відразу кілька груп світла.



Є окрема підсвітка в зоні кухні та стільниці, окреме світло над столом і світильник, що охоплює зону вітальні. Для зони спальні передбачений один нічник, а також лед-стрічка вздовж стелі. Таке освітлення є дуже м’яким й ідеально підходить для використання ввечері та вночі.





Кожна зона квартири має власне освітлення



Як розповідають дизайнери, вільне планування квартир для них - великий плюс, адже дає багато можливостей для креативу. З досвіду, 85% замовників дизайну квартир просять зробити перепланування. Тобто купують житло, платять у тому числі за міжкімнатні стіни, штукатурку на них, розведені кабелі, а потім - платять, щоб усе це знесли і зробили по-іншому.



Хочете дізнатися більше про ЖК “STYLE UP”? Тисніть посилання і читайте репортаж “Екскурсія першим клубним житлом Волині”.



Зверніть увагу! У ЖК “StyleUP” є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року в будинках, які завершені на 95%. Перший внесок - від 50%, ціна - 18 500 грн/м2.



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096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вільне планування квартир дає можливість облаштувати помешкання на власний смак та під індивідуальні потреби.Як працювати із вільним плануванням та які переваги воно дає - розкажемо на прикладі оформлення однієї із квартир у ЖК “StyleUP”. Площа цієї квартири - 49 м2. Це типова однокімнатна квартира, проте дизайнери комфортно облаштували тут усі три необхідні функціональні зони: кухню, вітальню і спальню.Ці зони не розділяли перестінками чи перегородками, а лише - окремими елементами інтер’єру. За рахунок цього, а також завдяки світлим кольорам це допомогло візуально збільшити простір.Зона вітальні не відділена від зони кухні перестінками. Це робить помешкання більш просторимЗабудовник запропонував розташувати санвузол посередині однієї зі стін. Як варіант, його можна було б перенести в куток, це додало б ще простору при вході в квартиру. Але при розробці дизайну вирішили залишити все, як є, адже тоді санвузол з обох боків утворює ніші.В одній із ніш дизайнери запропонували розташувати ліжко. Хоча також тут можна було б облаштувати гардероб або робоче місце. За рахунок того, що санвузол - посередині стіни, біля входу утворилася іще одна ніша і тут зручно облаштувати гардероб.Приклад розташування санвузла в одній із квартир “StyleUP”. Дизайнери кажуть, що таке рішення дозволяє цікаво оформляти ніші поручВ ніші поруч із санвузлом можна облаштувати спальну зонуВ декорі використали молочний колір та натуральні матеріали. Дерев’яні панелі на стінах підкреслюють екологічність, стильно виглядають і гарантовано будуть в тренді на довгі роки.При оформленні квартири використали цікаве рішення з освітленням, передбачили відразу кілька груп світла.Є окрема підсвітка в зоні кухні та стільниці, окреме світло над столом і світильник, що охоплює зону вітальні. Для зони спальні передбачений один нічник, а також лед-стрічка вздовж стелі. Таке освітлення є дуже м’яким й ідеально підходить для використання ввечері та вночі.Кожна зона квартири має власне освітленняЯк розповідають дизайнери, вільне планування квартир для них - великий плюс, адже дає багато можливостей для креативу. З досвіду, 85% замовників дизайну квартир просять зробити перепланування. Тобто купують житло, платять у тому числі за міжкімнатні стіни, штукатурку на них, розведені кабелі, а потім - платять, щоб усе це знесли і зробили по-іншому.Хочете дізнатися більше про ЖК “STYLE UP”? Тиснітьі читайте репортаж “Екскурсія першим клубним житлом Волині”.У ЖК “StyleUP” є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року в будинках, які завершені на 95%. Перший внесок - від 50%, ціна - 18 500 грн/м2.Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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