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Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*

Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*
Вільне планування квартир дає можливість облаштувати помешкання на власний смак та під індивідуальні потреби.

Як працювати із вільним плануванням та які переваги воно дає - розкажемо на прикладі оформлення однієї із квартир у ЖК “StyleUP”.

Площа цієї квартири - 49 м2. Це типова однокімнатна квартира, проте дизайнери комфортно облаштували тут усі три необхідні функціональні зони: кухню, вітальню і спальню.

Ці зони не розділяли перестінками чи перегородками, а лише - окремими елементами інтер’єру. За рахунок цього, а також завдяки світлим кольорам це допомогло візуально збільшити простір.

Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*

Зона вітальні не відділена від зони кухні перестінками. Це робить помешкання більш просторим

Забудовник запропонував розташувати санвузол посередині однієї зі стін. Як варіант, його можна було б перенести в куток, це додало б ще простору при вході в квартиру. Але при розробці дизайну вирішили залишити все, як є, адже тоді санвузол з обох боків утворює ніші.

В одній із ніш дизайнери запропонували розташувати ліжко. Хоча також тут можна було б облаштувати гардероб або робоче місце. За рахунок того, що санвузол - посередині стіни, біля входу утворилася іще одна ніша і тут зручно облаштувати гардероб.

Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*

Приклад розташування санвузла в одній із квартир “StyleUP”. Дизайнери кажуть, що таке рішення дозволяє цікаво оформляти ніші поруч

Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*

В ніші поруч із санвузлом можна облаштувати спальну зону
Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*

В декорі використали молочний колір та натуральні матеріали. Дерев’яні панелі на стінах підкреслюють екологічність, стильно виглядають і гарантовано будуть в тренді на довгі роки.

При оформленні квартири використали цікаве рішення з освітленням, передбачили відразу кілька груп світла.

Є окрема підсвітка в зоні кухні та стільниці, окреме світло над столом і світильник, що охоплює зону вітальні. Для зони спальні передбачений один нічник, а також лед-стрічка вздовж стелі. Таке освітлення є дуже м’яким й ідеально підходить для використання ввечері та вночі.

Як облаштувати квартиру з вільним плануванням. Приклад дизайну в ЖК «StyleUP»*

Кожна зона квартири має власне освітлення

Як розповідають дизайнери, вільне планування квартир для них - великий плюс, адже дає багато можливостей для креативу. З досвіду, 85% замовників дизайну квартир просять зробити перепланування. Тобто купують житло, платять у тому числі за міжкімнатні стіни, штукатурку на них, розведені кабелі, а потім - платять, щоб усе це знесли і зробили по-іншому.

Хочете дізнатися більше про ЖК “STYLE UP”? Тисніть посилання і читайте репортаж “Екскурсія першим клубним житлом Волині”.

Зверніть увагу! У ЖК “StyleUP” є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року в будинках, які завершені на 95%. Перший внесок - від 50%, ціна - 18 500 грн/м2.

Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Інвестор
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