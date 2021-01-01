Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:33
4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 12 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 349 осіб;
летальних випадків – 356;
одужало – 19 766 осіб;
здійснили тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 129 073 особи;
одужало – 1 797 136 осіб;
летальних випадків – 46 987;
провели ПЛР-тестувань – 9 721 036.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
Вакцинація в Україні:
18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.
882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
Станом на 12 травня в Україні не залишилося областей в червоній зоні. Помаранчевий рівень епіднебезпеки діє в семи областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській. Всі інші області і місто Київ перебувають в жовтій зоні карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 12 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 349 осіб;
летальних випадків – 356;
одужало – 19 766 осіб;
здійснили тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 129 073 особи;
одужало – 1 797 136 осіб;
летальних випадків – 46 987;
провели ПЛР-тестувань – 9 721 036.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
Вакцинація в Україні:
18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.
882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
Станом на 12 травня в Україні не залишилося областей в червоній зоні. Помаранчевий рівень епіднебезпеки діє в семи областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській. Всі інші області і місто Київ перебувають в жовтій зоні карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині за минулу добу від COVID-19 померло 3 людини
10 травень, 09:54
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
09 травень, 10:01
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
09 травень, 09:15
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За тиждень на ГРВІ захворіли понад 4 тисячі волинян
Сьогодні, 08:55
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:33
В Україні з'являться ще дві нові пам'ятні монети. ФОТО
Сьогодні, 07:28
Медіа