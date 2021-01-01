Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу

4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 12 травня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 349 осіб;летальних випадків – 356;одужало – 19 766 осіб;здійснили тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 129 073 особи;одужало – 1 797 136 осіб;летальних випадків – 46 987;провели ПЛР-тестувань – 9 721 036.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.Вакцинація в Україні:18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.Станом на 12 травня в Україні не залишилося областей в червоній зоні. Помаранчевий рівень епіднебезпеки діє в семи областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській. Всі інші області і місто Київ перебувають в жовтій зоні карантину.