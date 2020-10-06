На Волині через підпал сміттєзвалища згоріло 5 гектарів самосівного лісу





Вигоріло орієнтовно 5 га площ, повідомляє ВОУЛМГ.



Пожежа сталася у вівторок, 11 травня. Самосівні насадження межують із масивами Сильненського лісництва ДП «Цуманське ЛГ». Тож головним завданням стало також не допустити вогонь до лісу.



Причиною пожежі став підпал на стихійному сміттєзвалищі. Вогонь швидко поширювався на значну територію. Для локалізації пожежі задіяли 4 автомобілі – ДП «Цуманське ЛГ», Цуманської ТГ, смт Олика та м. Ківерці. Працювали десятки людей.



Локалізувати пожежу вдалося ближче 16:00. На місці організували цілодобове чергування.



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