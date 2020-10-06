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На Волині через підпал сміттєзвалища згоріло 5 гектарів самосівного лісу

На Волині через підпал сміттєзвалища згоріло 5 гектарів самосівного лісу
Горіли самосіви на території Цуманської територіальної громади біля села Кадище.

Вигоріло орієнтовно 5 га площ, повідомляє ВОУЛМГ.

Пожежа сталася у вівторок, 11 травня. Самосівні насадження межують із масивами Сильненського лісництва ДП «Цуманське ЛГ». Тож головним завданням стало також не допустити вогонь до лісу.

Причиною пожежі став підпал на стихійному сміттєзвалищі. Вогонь швидко поширювався на значну територію. Для локалізації пожежі задіяли 4 автомобілі – ДП «Цуманське ЛГ», Цуманської ТГ, смт Олика та м. Ківерці. Працювали десятки людей.

Локалізувати пожежу вдалося ближче 16:00. На місці організували цілодобове чергування.
На Волині через підпал сміттєзвалища згоріло 5 гектарів самосівного лісу
На Волині через підпал сміттєзвалища згоріло 5 гектарів самосівного лісу
На Волині через підпал сміттєзвалища згоріло 5 гектарів самосівного лісу

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Теги: пожежа, ліс, сміттєзвалище
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