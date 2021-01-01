149 нових випадків і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 149 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників — 2).Одужало за добу – 183 осіб, летальних випадків – 5, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.За весь час пандемії в області зареєстрували 58883 підтверджених випадків COVID-19, з них 3059 у дітей та 3513 у медичних працівників. Одужало 52967 осіб, з них 2572 дитини та 3188 медичних працівників. 1049 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 28 медиків. Кількість активних хворих – 4867.За період епідемічного спостереження зареєстровано 64974 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 149 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 228 520 осіб. За минулу добу обстежили 945 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 181. Методом ІФА на COVID-19 обстежили 160 926 осіб. За минулу добу — 312 осіб, в тому числі закладами охорони здоров’я – 271, приватними лабораторіями – 28.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 20983 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 11 травня 2021 року щепили 467 осіб.