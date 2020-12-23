На Волині за добу на ковід захворіли понад два десятки учнів та педагогів
Сьогодні, 12:15
На Волині за минулу добу зареєстрували 149 нових випадків коронавірусу. Зокрема, хворобу виявили у школярів та педагогів.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Турійського, Камінь-Каширського, Володимир-Волинського, Ратнівського та Маневицького районів. За добу захворіли 13 учнів та 10 педагогів.
На сьогодні час продовжують хворіти 132 учні та 174 працівники закладів освіти.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Турійського, Камінь-Каширського, Володимир-Волинського, Ратнівського та Маневицького районів. За добу захворіли 13 учнів та 10 педагогів.
На сьогодні час продовжують хворіти 132 учні та 174 працівники закладів освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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