На Волині за добу на ковід захворіли понад два десятки учнів та педагогів





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Турійського, Камінь-Каширського, Володимир-Волинського, Ратнівського та Маневицького районів. За добу захворіли 13 учнів та 10 педагогів.



На сьогодні час продовжують хворіти 132 учні та 174 працівники закладів освіти.



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