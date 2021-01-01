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12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
12 травня віряни відзначають день дев'яти святих мучеників. У цей день звертаються до святих по допомогу про зцілення хворих.

Окрім того, сьогодні, 12 травня, у світі відзначають Міжнародний день медсестри, пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Арсен, Микола, Василь.

Прикмети 12 травня

Схід сонця яскравий і ясний – літом буде гарний урожай.
Мурахи на Дев'яти святих переселяються в сухе місце – скоро піде дощ.
Багато хрущів – буде посуха.
Блискавка перед дощем 12 травня – дощі будуть лити цілий травень.

Що не можна робити 12 травня

Не лайтесь і не лихословте.
Не заздріть у цей день. Вірять, якщо 12 травня робити добрі справи, то в дім прийде благополуччя.
За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити їм здоров'я на цілий рік.

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Теги: свято, прикмети
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