На луцькій вулиці зроблять односторонній рух
Сьогодні, 10:06
Із 17 травня відбудеться зміна організації дорожнього руху на вулиці Заповітній у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Так, на Заповітній влаштують односторонній рух в напрямку від перехрестя з вулиці Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького.
Відтак, лучан і гостей міста просять бути уважними під час руху у цьому районі.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Так, на Заповітній влаштують односторонній рух в напрямку від перехрестя з вулиці Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького.
Відтак, лучан і гостей міста просять бути уважними під час руху у цьому районі.
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