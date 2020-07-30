На луцькій вулиці зроблять односторонній рух





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Так, на Заповітній влаштують односторонній рух в напрямку від перехрестя з вулиці Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького.



Відтак, лучан і гостей міста просять бути уважними під час руху у цьому районі.



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