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На луцькій вулиці зроблять односторонній рух

На луцькій вулиці зроблять односторонній рух
Із 17 травня відбудеться зміна організації дорожнього руху на вулиці Заповітній у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Так, на Заповітній влаштують односторонній рух в напрямку від перехрестя з вулиці Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького.

Відтак, лучан і гостей міста просять бути уважними під час руху у цьому районі.
На луцькій вулиці зроблять односторонній рух

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Теги: Заповітна, рух, Луцьк, варте уваги
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