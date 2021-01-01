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«Жахіття посеред лісу»: для розграбованої військової бази у Луцькому районі шукатимуть інвестора

«Жахіття посеред лісу»: для розграбованої військової бази у Луцькому районі шукатимуть інвестора
Військова база в селі Уляники Луцького району розграбована та перебуває у стані розрухи. Таку картину побачили депутати Луцької районної ради, побувавши на території колишнього військового містечка.

Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.

Зауважують, що у радянські часи це була територія ракетної військової частини із пусковими майданчиками для ракет Р-12. На ній розташовувались 3- та 5-поверхові адміністративні, житлові та обслуговуючі приміщення, від яких вже і сліду не лишилося – їх розібрали на будівельні матеріали. Пускові площадки демонтовані, в лісі багато траншей та окопів, що свідчить про активне викопування кабелю.

Відомо, що військове містечко в Уляниках з 1993 року безуспішно намагалися пристосувати під філіал Цуманської колонії-поселення, але фінансові труднощі призвели до того, що споруди знищені, а з доріг навіть зняті бетонні плити.

«У спадок Луцькій районній раді дістався один із об’єктів районної комунальної власності – військова база в Уляниках загальною площею 240 гектарів. База втратила свою привабливість повністю, за останні роки її розікрали… Постало питання, що з цим робити? Наше завдання, як районної ради, знайти інвестора на цей об’єкт», - розповів радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.

Такої ж думки і сам голова райради Олександр Омельчук:

«Зважаючи на те, що на Сході ведуться військові дії, ця територія ідеально підходить для реабілітації військових, як відпочинкова чи тренувальна база, а можливо і під дитячий табір чи центр військово-патріотичного виховання… Поки ж ми маємо жахіття посеред лісу. Тому Луцька районна рада оголошує про пошук інвестора, який зголоситься і запропонує свій варіант відновлення території колишнього військового містечка».




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Теги: військова база, розруха, Луцька районна рада, Олександр Омельчук, Юрій Ройко
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