«Жахіття посеред лісу»: для розграбованої військової бази у Луцькому районі шукатимуть інвестора
Сьогодні, 10:17
Військова база в селі Уляники Луцького району розграбована та перебуває у стані розрухи. Таку картину побачили депутати Луцької районної ради, побувавши на території колишнього військового містечка.
Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.
Зауважують, що у радянські часи це була територія ракетної військової частини із пусковими майданчиками для ракет Р-12. На ній розташовувались 3- та 5-поверхові адміністративні, житлові та обслуговуючі приміщення, від яких вже і сліду не лишилося – їх розібрали на будівельні матеріали. Пускові площадки демонтовані, в лісі багато траншей та окопів, що свідчить про активне викопування кабелю.
Відомо, що військове містечко в Уляниках з 1993 року безуспішно намагалися пристосувати під філіал Цуманської колонії-поселення, але фінансові труднощі призвели до того, що споруди знищені, а з доріг навіть зняті бетонні плити.
«У спадок Луцькій районній раді дістався один із об’єктів районної комунальної власності – військова база в Уляниках загальною площею 240 гектарів. База втратила свою привабливість повністю, за останні роки її розікрали… Постало питання, що з цим робити? Наше завдання, як районної ради, знайти інвестора на цей об’єкт», - розповів радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.
Такої ж думки і сам голова райради Олександр Омельчук:
«Зважаючи на те, що на Сході ведуться військові дії, ця територія ідеально підходить для реабілітації військових, як відпочинкова чи тренувальна база, а можливо і під дитячий табір чи центр військово-патріотичного виховання… Поки ж ми маємо жахіття посеред лісу. Тому Луцька районна рада оголошує про пошук інвестора, який зголоситься і запропонує свій варіант відновлення території колишнього військового містечка».
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Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.
Зауважують, що у радянські часи це була територія ракетної військової частини із пусковими майданчиками для ракет Р-12. На ній розташовувались 3- та 5-поверхові адміністративні, житлові та обслуговуючі приміщення, від яких вже і сліду не лишилося – їх розібрали на будівельні матеріали. Пускові площадки демонтовані, в лісі багато траншей та окопів, що свідчить про активне викопування кабелю.
Відомо, що військове містечко в Уляниках з 1993 року безуспішно намагалися пристосувати під філіал Цуманської колонії-поселення, але фінансові труднощі призвели до того, що споруди знищені, а з доріг навіть зняті бетонні плити.
«У спадок Луцькій районній раді дістався один із об’єктів районної комунальної власності – військова база в Уляниках загальною площею 240 гектарів. База втратила свою привабливість повністю, за останні роки її розікрали… Постало питання, що з цим робити? Наше завдання, як районної ради, знайти інвестора на цей об’єкт», - розповів радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.
Такої ж думки і сам голова райради Олександр Омельчук:
«Зважаючи на те, що на Сході ведуться військові дії, ця територія ідеально підходить для реабілітації військових, як відпочинкова чи тренувальна база, а можливо і під дитячий табір чи центр військово-патріотичного виховання… Поки ж ми маємо жахіття посеред лісу. Тому Луцька районна рада оголошує про пошук інвестора, який зголоситься і запропонує свій варіант відновлення території колишнього військового містечка».
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