«Жахіття посеред лісу»: для розграбованої військової бази у Луцькому районі шукатимуть інвестора

Військова база в селі Уляники Луцького району розграбована та перебуває у стані розрухи. Таку картину побачили депутати Луцької районної ради, побувавши на території колишнього військового містечка.Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.Зауважують, що у радянські часи це була територія ракетної військової частини із пусковими майданчиками для ракет Р-12. На ній розташовувались 3- та 5-поверхові адміністративні, житлові та обслуговуючі приміщення, від яких вже і сліду не лишилося – їх розібрали на будівельні матеріали. Пускові площадки демонтовані, в лісі багато траншей та окопів, що свідчить про активне викопування кабелю.Відомо, що військове містечко в Уляниках з 1993 року безуспішно намагалися пристосувати під філіал Цуманської колонії-поселення, але фінансові труднощі призвели до того, що споруди знищені, а з доріг навіть зняті бетонні плити.«У спадок Луцькій районній раді дістався один із об’єктів районної комунальної власності – військова база в Уляниках загальною площею 240 гектарів. База втратила свою привабливість повністю, за останні роки її розікрали… Постало питання, що з цим робити? Наше завдання, як районної ради, знайти інвестора на цей об’єкт», - розповів радник голови Луцької районної радиТакої ж думки і сам голова райради«Зважаючи на те, що на Сході ведуться військові дії, ця територія ідеально підходить для реабілітації військових, як відпочинкова чи тренувальна база, а можливо і під дитячий табір чи центр військово-патріотичного виховання… Поки ж ми маємо жахіття посеред лісу. Тому Луцька районна рада оголошує про пошук інвестора, який зголоситься і запропонує свій варіант відновлення території колишнього військового містечка».