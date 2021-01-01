У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:30
У селі Пнівне Камінь-Каширського району горів дерев'яний житловий будинок.
11 травня о 16:22 надійшло повідомлення про пожежу. О 16:30 до місця події прибув перший розрахунок вогнеборців, повідомляє ДСНС в обоасті.
На місці події працювали рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського та співробітники місцевих пожежних команд сіл Пнівне й Брониця.
О 17:05 горіння локалізували, о 17:25 – ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття й стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Окрім того, у місті Берестечку ліквідували пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем власника. У другій половині дня вогнеборці знову виїхали за сигналом тривога – горіла цегляна будівля у селі Буркачі. Силами рятувальників та працівників місцевої пожежної команди смт Мар’янівка горіння ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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11 травня о 16:22 надійшло повідомлення про пожежу. О 16:30 до місця події прибув перший розрахунок вогнеборців, повідомляє ДСНС в обоасті.
На місці події працювали рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського та співробітники місцевих пожежних команд сіл Пнівне й Брониця.
О 17:05 горіння локалізували, о 17:25 – ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття й стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Окрім того, у місті Берестечку ліквідували пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем власника. У другій половині дня вогнеборці знову виїхали за сигналом тривога – горіла цегляна будівля у селі Буркачі. Силами рятувальників та працівників місцевої пожежної команди смт Мар’янівка горіння ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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