Завтра, 13 травня, у Луцьку запрацює платна парковка на Кривому Валу
Сьогодні, 10:32
З 13 травня 2021 року на вулиці Кривий Вал у місті Луцьку розпочинає роботу ще один паркувальний майданчик, який запускає КП «АвтоПаркСервіс».
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інформують, що режим роботи паркувального майданчика – з 7.00 до 17.00 щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів. Вартість однієї години паркування складає 8 гривень.
Додають, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», водій автотранспортного засобу зобов’язаний сплачувати вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу та залишати на час паркування під лобовим склом на панелі транспортного засобу відповідний документ про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування.
Контроль за оплатою послуг з паркування та правильністю постановки авто здійснюватиметься інспекторами департаменту муніципальної варти.
Департамент муніципальної варти нагадує усім автолюбителям, що відповідно до ч.1 ст.152-1 КУпАП, порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, - тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний засіб у момент порушення.
Тож, штраф у такому випадку складатиме 180 гривень.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інформують, що режим роботи паркувального майданчика – з 7.00 до 17.00 щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів. Вартість однієї години паркування складає 8 гривень.
Додають, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», водій автотранспортного засобу зобов’язаний сплачувати вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу та залишати на час паркування під лобовим склом на панелі транспортного засобу відповідний документ про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування.
Контроль за оплатою послуг з паркування та правильністю постановки авто здійснюватиметься інспекторами департаменту муніципальної варти.
Департамент муніципальної варти нагадує усім автолюбителям, що відповідно до ч.1 ст.152-1 КУпАП, порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, - тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний засіб у момент порушення.
Тож, штраф у такому випадку складатиме 180 гривень.
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