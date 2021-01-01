Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях

У четвер, 13 травня, південно-східний циклон вивернеться на Білорусь і піде за межі України. Проте інший циклон насувається.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна синоптикиняІз заходу до України наблизиться циклон Він ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра, каже синоптикиня.Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері дотягне до Вінниччини, Житомирщини.Потепліє в східних областях, там, а також на Півдні і Дніпропетровщині очікується 19-22 теплих градуси. На іншій території України протягом дня буде +15+19 градусів.Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних та північних областях України.У Києві 13-го травня суттєві опади навряд чи будуть. Температура повітря вдень досягатиме +15+18 градусів.На Сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів.