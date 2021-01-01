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Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях

Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях
У четвер, 13 травня, південно-східний циклон вивернеться на Білорусь і піде за межі України. Проте інший циклон насувається.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Із заходу до України наблизиться циклон Він ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра, каже синоптикиня.

Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері дотягне до Вінниччини, Житомирщини.

Потепліє в східних областях, там, а також на Півдні і Дніпропетровщині очікується 19-22 теплих градуси. На іншій території України протягом дня буде +15+19 градусів.

Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних та північних областях України.

У Києві 13-го травня суттєві опади навряд чи будуть. Температура повітря вдень досягатиме +15+18 градусів.

На Сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів.

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Теги: погода, прогноз
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