Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях
Сьогодні, 14:02
У четвер, 13 травня, південно-східний циклон вивернеться на Білорусь і піде за межі України. Проте інший циклон насувається.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Із заходу до України наблизиться циклон Він ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра, каже синоптикиня.
Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері дотягне до Вінниччини, Житомирщини.
Потепліє в східних областях, там, а також на Півдні і Дніпропетровщині очікується 19-22 теплих градуси. На іншій території України протягом дня буде +15+19 градусів.
Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних та північних областях України.
У Києві 13-го травня суттєві опади навряд чи будуть. Температура повітря вдень досягатиме +15+18 градусів.
На Сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Із заходу до України наблизиться циклон Він ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра, каже синоптикиня.
Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері дотягне до Вінниччини, Житомирщини.
Потепліє в східних областях, там, а також на Півдні і Дніпропетровщині очікується 19-22 теплих градуси. На іншій території України протягом дня буде +15+19 градусів.
Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних та північних областях України.
У Києві 13-го травня суттєві опади навряд чи будуть. Температура повітря вдень досягатиме +15+18 градусів.
На Сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях
Сьогодні, 14:02