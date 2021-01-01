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У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика

У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика
12-го травня на залізничному переїзді з Володимира-Волинського до Льотничого трапилася аварія.

Про це повідомляє БУГ.

Водій фури проїхав на червоний сигнал світлофора. Для того, щоб не потрапити під колеса потяга, водію вантажівки довелося додати швидкості й він зачепив Chevrolet помаранчевого кольору, яке чекало з другого боку. Потяг же зачепив фуру ззаду.

На місці працювала поліція. Постраждалих немає.
У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика
У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика
У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика

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Теги: аварія, ДТП, потяг
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