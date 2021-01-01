У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика
Сьогодні, 11:15
12-го травня на залізничному переїзді з Володимира-Волинського до Льотничого трапилася аварія.
Про це повідомляє БУГ.
Водій фури проїхав на червоний сигнал світлофора. Для того, щоб не потрапити під колеса потяга, водію вантажівки довелося додати швидкості й він зачепив Chevrolet помаранчевого кольору, яке чекало з другого боку. Потяг же зачепив фуру ззаду.
На місці працювала поліція. Постраждалих немає.
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Про це повідомляє БУГ.
Водій фури проїхав на червоний сигнал світлофора. Для того, щоб не потрапити під колеса потяга, водію вантажівки довелося додати швидкості й він зачепив Chevrolet помаранчевого кольору, яке чекало з другого боку. Потяг же зачепив фуру ззаду.
На місці працювала поліція. Постраждалих немає.
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