У місті на Волині – аварія за участі потяга, фури та легковика





Про це повідомляє



Водій фури проїхав на червоний сигнал світлофора. Для того, щоб не потрапити під колеса потяга, водію вантажівки довелося додати швидкості й він зачепив Chevrolet помаранчевого кольору, яке чекало з другого боку. Потяг же зачепив фуру ззаду.



На місці працювала поліція. Постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го травня на залізничному переїзді з Володимира-Волинського до Льотничого трапилася аварія.Про це повідомляє БУГ Водій фури проїхав на червоний сигнал світлофора. Для того, щоб не потрапити під колеса потяга, водію вантажівки довелося додати швидкості й він зачепив Chevrolet помаранчевого кольору, яке чекало з другого боку. Потяг же зачепив фуру ззаду.На місці працювала поліція. Постраждалих немає.

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