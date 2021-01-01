Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі у Боголюбах станом на 12 травня
Сьогодні, 11:50
Станом на ранок 12 травня в "ковідному" госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 107 хворих, 90 з яких - під високими потоками кисню.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Як він зазначив, це відповідно на 21 і 15 пацієнтів менше, ніж минулої доби. Також додав, 9 пацієнтів - зараз у реанімації. За минулу добу госпіталізували 6 людей, виписали 26 пацієнтів.
"Хоча в Україні і на Волині в цілому спостерігається суттєве зниження зареєстрованих хворих на коронавірус, усе ж їх більше, ніж реєстрували у вихідні", - написав журналіст.
Нагадаємо, як інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ, за останню добу на Волині зареєстрували 149 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників — 2). Одужало за добу – 183 осіб, летальних випадків – 5.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Як він зазначив, це відповідно на 21 і 15 пацієнтів менше, ніж минулої доби. Також додав, 9 пацієнтів - зараз у реанімації. За минулу добу госпіталізували 6 людей, виписали 26 пацієнтів.
"Хоча в Україні і на Волині в цілому спостерігається суттєве зниження зареєстрованих хворих на коронавірус, усе ж їх більше, ніж реєстрували у вихідні", - написав журналіст.
Нагадаємо, як інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ, за останню добу на Волині зареєстрували 149 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників — 2). Одужало за добу – 183 осіб, летальних випадків – 5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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