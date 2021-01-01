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Аби потрапити в приміщення, залучали надзвичайників: у Луцьку «накрили» гральний клуб

Аби потрапити в приміщення, залучали надзвичайників: у Луцьку «накрили» гральний клуб
У Луцьку поліцейські припинили незаконну діяльність грального закладу.
За фактом правопорушення вже розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Про діяльність підпільного клубу на одній із вулиць Луцька повідомили небайдужі громадяни вчора, 11 травня, близько 19 години. На місце негайно вирушила слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Аби потрапити в приміщення, правоохоронцям довелося залучити співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У закладі поліцейські виявили адміністратора та п’ятеро гравців, їх доставили до управління для з’ясування всіх обставин.

З місця вилучили 10 системних блоків, 7 моніторів, роутер та сканер грошей. Обладнання направили для проведення експертиз.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Організаторам незаконної діяльності загрожує від 170 до 680 тисяч гривень штрафу без права обіймати певні посади строком на рік.

Аби потрапити в приміщення, залучали надзвичайників: у Луцьку «накрили» гральний клуб
Аби потрапити в приміщення, залучали надзвичайників: у Луцьку «накрили» гральний клуб





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Теги: гральний клуб, Луцьк
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