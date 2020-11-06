Просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у волинську лікарню без свідомості. ФОТО





Про це



Зазначається, 11 травня близько 19.00 год. у Любомльське ТМО доставили чоловіка без свідомості. Тілесні ушкодження відсутні.



Його виявили на виїзді з Любомля у напрямку села Красноволя і у подальшому доставили у реанімаційне відділення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у лікарню без свідомості.Про це повідомляє Любомльське громадсько-політичне видання «Наше життя».Зазначається, 11 травня близько 19.00 год. у Любомльське ТМО доставили чоловіка без свідомості. Тілесні ушкодження відсутні.Його виявили на виїзді з Любомля у напрямку села Красноволя і у подальшому доставили у реанімаційне відділення.

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