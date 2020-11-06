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Просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у волинську лікарню без свідомості. ФОТО

Просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у волинську лікарню без свідомості. ФОТО
Небайдужих волинян просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у лікарню без свідомості.

Про це повідомляє Любомльське громадсько-політичне видання «Наше життя».

Зазначається, 11 травня близько 19.00 год. у Любомльське ТМО доставили чоловіка без свідомості. Тілесні ушкодження відсутні.

Його виявили на виїзді з Любомля у напрямку села Красноволя і у подальшому доставили у реанімаційне відділення.

Просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у волинську лікарню без свідомості. ФОТО
Просять допомогти встановити особу чоловіка, якого доставили у волинську лікарню без свідомості. ФОТО


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Теги: допомога, лікарня, встановлення особи
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