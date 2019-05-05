Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Різноманіття квітів, фотозони, ковані скульптури, атракціони, смаколики та безліч захоплених відвідувачів – сьогодні, 12 травня, на полі, що на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району,. Вже з 10 години люди з різних куточків області та навіть України загалом їдуть сюди, аби побачити та придбати унікальні сорти тюльпанів.Як розповіладиректорка з виробництва підприємства «ЛіліЛайн», цього року збільшили площу тюльпанового поля у порівнянні з минулими роками, а також додали нових сортів, зокрема – серед лілейних Whispering Dream та піоновидних Secret Perfume. Останній має неймовірний аромат, відчутний на полі. Нині «ЛіліЛайн» вирощує вже декілька сотень сортів тюльпанів. Тюльпанове поле цьогоріч розгорнулося на площі майже 3 гектари.Фестиваль «Волинська Голландія», що нині відомий вже і за межами нашої області, проходить вже четвертий рік. Тетяна Пашковська каже, що організація фестивалю тривала приблизно місяць. Проте виникли труднощі з підготовкою через досить прохолодну весну.«Люди постійно нас запитували, бо хотіли приїхати сюди на Великдень чи травневі свята. Це було неможливо через те, що цвіло тільки 5% поля. Але як тільки вийшло сонце, стало тепло, - тюльпани розцвіли», - зауважила директорка з виробництва «ЛіліЛайн».Новинкою цьогоріч також є ковані фігури, які прикрашають локацію фестивалю, та атракціони. До того ж, оновили фудкорти. Відтепер в меню є солодка вата, попкорн та інші смаколики.За словами Тетяни Пашковської, станом на 12 травня цвіте вже 70% поля.Вже ближче до обіду на фестивалі зібралося чимало відвідувачів. Цікаво, що помилуватися різноманіттям тюльпанів завітали не тільки волиняни. До прикладу,з чоловікомприїхали на «Волинську Голландію» з міста Вараш Рівненської області.«Ми приїхали сюди вперше. Планували поїздку вже три роки, але чомусь не виходило. Ми дуже задоволені. Адже все тут дуже красиво, багато фотозон та прекрасна погода. У нас була мрія відвідати «Волинську Голландію» і вона збулась», - поділилася пані Людмила.Викладачка Національного університету водного господарства та природокористування, що у місті Рівне,приїхала на фестиваль разом із чоловіком. Їм теж дуже сподобалась «Волинська Голландія».«У нашому університеті саме проходять Дні Європи. Ми приїхали сюди, щоб зняти сюжети та показати усім Голландію на Волині. Можливо, не всі знають про це місце. Дуже важливо розвивати туризм», - зазначила вона.Фестиваль «Волинська Голландія» триватиме до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.Вартість квитків:- дорослий - 50 грн;- дитячий - 30 грн (6-14р);- пільговий - безкоштовний.