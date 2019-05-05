вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Різноманіття квітів, фотозони, ковані скульптури, атракціони, смаколики та безліч захоплених відвідувачів – сьогодні, 12 травня, на полі, що на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». Вже з 10 години люди з різних куточків області та навіть України загалом їдуть сюди, аби побачити та придбати унікальні сорти тюльпанів.

Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost директорка з виробництва підприємства «ЛіліЛайн» Тетяна Пашковська, цього року збільшили площу тюльпанового поля у порівнянні з минулими роками, а також додали нових сортів, зокрема – серед лілейних Whispering Dream та піоновидних Secret Perfume. Останній має неймовірний аромат, відчутний на полі. Нині «ЛіліЛайн» вирощує вже декілька сотень сортів тюльпанів. Тюльпанове поле цьогоріч розгорнулося на площі майже 3 гектари.

Фестиваль «Волинська Голландія», що нині відомий вже і за межами нашої області, проходить вже четвертий рік. Тетяна Пашковська каже, що організація фестивалю тривала приблизно місяць. Проте виникли труднощі з підготовкою через досить прохолодну весну.

«Люди постійно нас запитували, бо хотіли приїхати сюди на Великдень чи травневі свята. Це було неможливо через те, що цвіло тільки 5% поля. Але як тільки вийшло сонце, стало тепло, - тюльпани розцвіли», - зауважила директорка з виробництва «ЛіліЛайн».

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ


Новинкою цьогоріч також є ковані фігури, які прикрашають локацію фестивалю, та атракціони. До того ж, оновили фудкорти. Відтепер в меню є солодка вата, попкорн та інші смаколики.

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ


За словами Тетяни Пашковської, станом на 12 травня цвіте вже 70% поля.

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ


Вже ближче до обіду на фестивалі зібралося чимало відвідувачів. Цікаво, що помилуватися різноманіттям тюльпанів завітали не тільки волиняни. До прикладу, Людмила з чоловіком Сергієм приїхали на «Волинську Голландію» з міста Вараш Рівненської області.

«Ми приїхали сюди вперше. Планували поїздку вже три роки, але чомусь не виходило. Ми дуже задоволені. Адже все тут дуже красиво, багато фотозон та прекрасна погода. У нас була мрія відвідати «Волинську Голландію» і вона збулась», - поділилася пані Людмила.

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ


Викладачка Національного університету водного господарства та природокористування, що у місті Рівне, Єва Філіпович приїхала на фестиваль разом із чоловіком. Їм теж дуже сподобалась «Волинська Голландія».

«У нашому університеті саме проходять Дні Європи. Ми приїхали сюди, щоб зняти сюжети та показати усім Голландію на Волині. Можливо, не всі знають про це місце. Дуже важливо розвивати туризм», - зазначила вона.

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ


Фестиваль «Волинська Голландія» триватиме до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.

Вартість квитків:

- дорослий - 50 грн;
- дитячий - 30 грн (6-14р);
- пільговий - безкоштовний.

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська Голандія, тюльпани, фестиваль, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:41
У Луцьку скасують мораторій на будівництво
Сьогодні, 14:22
Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях
Сьогодні, 14:02
Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 13:38
Бігав, кричав та стукав автівки: у луцькому дворі затримали чоловіка «під кайфом»
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Сьогодні, 11:17
У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО
05 травень, 2019, 16:27
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
04 травень, 2019, 11:22
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
03 травень, 2019, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
11 травень, 09:46
 1
Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:41
 0
У Луцьку скасують мораторій на будівництво
Сьогодні, 14:22
 0
Ймовірні дощі та посилення вітру: синоптик розповіла, якою буде погода 13 травня у західних областях
Сьогодні, 14:02
 0
Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8