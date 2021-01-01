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Помер учасник АТО з Волині, який боровся з важкою хворобою

Помер учасник АТО з Волині, який боровся з важкою хворобою
Помер ветеран російсько-української війни із села Копачівка Микола Гавор.

Серце чоловіка перестало битися у середу, 12 травня. Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.

Тривалий час чоловік боровся із серйозною хворобою - раком шлунка. На жаль, вона виявилась сильнішою.

Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.

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Теги: смерть, учасник АТО, рак
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