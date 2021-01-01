Помер учасник АТО з Волині, який боровся з важкою хворобою

Микола Гавор.



Серце чоловіка перестало битися у середу, 12 травня. Про це



Тривалий час чоловік боровся із серйозною хворобою - раком шлунка. На жаль, вона виявилась сильнішою.



Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.

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