Помер учасник АТО з Волині, який боровся з важкою хворобою
Сьогодні, 12:33
Помер ветеран російсько-української війни із села Копачівка Микола Гавор.
Серце чоловіка перестало битися у середу, 12 травня. Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.
Тривалий час чоловік боровся із серйозною хворобою - раком шлунка. На жаль, вона виявилась сильнішою.
Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.
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Серце чоловіка перестало битися у середу, 12 травня. Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.
Тривалий час чоловік боровся із серйозною хворобою - раком шлунка. На жаль, вона виявилась сильнішою.
Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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