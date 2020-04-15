Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО

За процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури працівники Володимир-Волинського районного відділу поліції провели 16 санкціонованих обшуків у Володимирі-Волинському.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що під час обшуків виявили та вилучили майже 1 кілограм канабісу, більше 60 таблеток із вмістом наркотичних засобів, шприци, наповнені рідинами, та гвинтівку. Обшуки відбулись у межах досудового розслідування кримінальних проваджень про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту і збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, крадіжки, поєднані з проникненням у приміщення, та незаконне поводження зі зброєю (ст. 307, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 263 КК України).Слідчі дії тривають, встановлюють особи громадян, причетних до незаконної діяльності.