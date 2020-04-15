Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 12:45
За процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури працівники Володимир-Волинського районного відділу поліції провели 16 санкціонованих обшуків у Володимирі-Волинському.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що під час обшуків виявили та вилучили майже 1 кілограм канабісу, більше 60 таблеток із вмістом наркотичних засобів, шприци, наповнені рідинами, та гвинтівку. Обшуки відбулись у межах досудового розслідування кримінальних проваджень про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту і збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, крадіжки, поєднані з проникненням у приміщення, та незаконне поводження зі зброєю (ст. 307, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 263 КК України).
Слідчі дії тривають, встановлюють особи громадян, причетних до незаконної діяльності.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що під час обшуків виявили та вилучили майже 1 кілограм канабісу, більше 60 таблеток із вмістом наркотичних засобів, шприци, наповнені рідинами, та гвинтівку. Обшуки відбулись у межах досудового розслідування кримінальних проваджень про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту і збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, крадіжки, поєднані з проникненням у приміщення, та незаконне поводження зі зброєю (ст. 307, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 263 КК України).
Слідчі дії тривають, встановлюють особи громадян, причетних до незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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