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Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО

Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
За процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури працівники Володимир-Волинського районного відділу поліції провели 16 санкціонованих обшуків у Володимирі-Волинському.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що під час обшуків виявили та вилучили майже 1 кілограм канабісу, більше 60 таблеток із вмістом наркотичних засобів, шприци, наповнені рідинами, та гвинтівку. Обшуки відбулись у межах досудового розслідування кримінальних проваджень про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту і збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, крадіжки, поєднані з проникненням у приміщення, та незаконне поводження зі зброєю (ст. 307, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 263 КК України).

Слідчі дії тривають, встановлюють особи громадян, причетних до незаконної діяльності.

Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО


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Теги: обшуки, Володимир-Волинський, канабіс, прокуратура
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