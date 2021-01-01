У селищі на Волині чоловік впав на ніж: постраждалого госпіталізували





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Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» виклик про подію надійшов о 1:39. Повідомлялося, що чоловік отримав ножове поранення, а саме травму живота. Постраждалого швидкою допомогою доставили у Ратнівську центральну лікарню.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно 11 травня близько 3 години ночі до правоохоронних органів надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставили чоловіка з ножовим пораненням. Зі слів постраждалого та його рідних, тілесне ушкодження він отримав з власної необережності.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ. Слідчі проводять перевірку та встановлюють всі обставини події.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне чоловік із власної необережності впав на ніж та отримав травму живота. Його госпіталізували до лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» виклик про подію надійшов о 1:39. Повідомлялося, що чоловік отримав ножове поранення, а саме травму живота. Постраждалого швидкою допомогою доставили у Ратнівську центральну лікарню.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно 11 травня близько 3 години ночі до правоохоронних органів надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставили чоловіка з ножовим пораненням. Зі слів постраждалого та його рідних, тілесне ушкодження він отримав з власної необережності.Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ. Слідчі проводять перевірку та встановлюють всі обставини події.

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