У Луцьк приїздив Роман Скорпіон: вітав із днем народження «ВіКсіС» та «Галю Балувану». ФОТО*

Роман Скорпіон. Завітав до міста відомий артист, аби привітати торговий центр вікон і дверей «ВіКсіС» із 15-річчям та популярну мережу магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» із третім днем народження, подарувавши незабутній виступ усьому колективу, який з нагоди свята зібрали на вечірку-знайомство. Однак, це ще не всі сюрпризи грандіозного дійства.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник успішних бізнесів Володимир Матвійчук.



Так, головним напрямом діяльності компанії «ВіКсіС» є продаж металопластикових вікон, міжкімнатних та вхідних дверей та підвіконь з пластику та штучного мармуру. Усе виготовлена за найновішими технологіями та з використанням високоякісних матеріалів і комплектуючих. Саме ці деталі роблять будинок довершеним, даруючи затишок. Тож за 15 років роботи на ринку «ВіКсіС» здобув бездоганну репутацію, сотні схвальних відгуків та посмішок задоволених клієнтів.



Мережа «Галя Балувана», хоч і значно молодша, але теж встигла міцно «вкоренитися» не лише в Луцьку, а й за його межами. Усі, хто хоч раз спробував вареники, пельмені, голубці, налисники, сирники, чебуреки, домашню ковбасу чи піцу, які тут роблять «як для себе», точно приходять «за добавкою» ще, і ще. За бездоганну якість продукції та послуг торік «Галя Балувана» отримала престижну нагороду –



«Ми з дружиною – трудоголіки. Ми стараємося створювати нові робочі місця, робити працю людей комфортною, аби вони отримували від процесу максимальне задоволення. Мені дуже подобаються колективи, де панує дружня атмосфера, де люди на роботі сміються, жартують. Тому ми вирішили зібрати усіх наших працівників, влаштувати вечірку-знайомство і подарувати їм ще більше радості та посмішок», - зізнався Володимир Матвійчук.



Влаштували святкування 10 травня у вишуканому ресторанному комплексі «Жито». Привітати з днем народження «ВіКсіС» та «Галю Балувану», подарувати розкішні виступи і побажати й надалі успішного процвітання приїхали дует Алли Опейди та В'ячеслава Судими «Душа Волині», народний артист України Василь Чепелюк, а також невтомний, молодий та прогресивний співак Роман Скорпіон. Розважав колектив DJ Baks, «голосом» дійства була ведуча Ірина Матвійчук зі своїм гуртом.



Зокрема Роман Скорпіон зізнався, що чи не найулюбленішою піснею в його репертуарі є «Давай будемо разом», тому у цей вечір присвятив її всім, хто доклав свою лепту в успіх двох брендів, які роблять місто впізнаваним далеко за його межами. Звісно ж, не обійшлося і без селфі та фото на пам'ять.



«Хочу від себе сказати величезне дякую цим людям, які допомогли організувати свято. Це було дійсно незабутньо!», - відзначив Володимир Матвійчук.



А щоб вловити емоції того дня і розгледіти всі деталі дійства пропонуємо переглянути фотозвіт.



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