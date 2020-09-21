Бігав, кричав та стукав автівки: у луцькому дворі затримали чоловіка «під кайфом»
Сьогодні, 13:29
Луцькі патрульні поліцейські за кілька днів вкотре виявили осіб, які мали при собі наркотичні речовини.
Про це повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.
Так, 7-го травня, на вулиці Набережній, інспектори виявили чоловіка, який підозріло себе поводив та щось шукав у землі.
До нього, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у чоловіка виявили поліетиленовий пакет з речовиною невідомого походження блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.
Цього ж дня на цій же вулиці близько 23-ї години патрульні виявили ще одного чоловіка, який також щось шукав і уникав зорового контакту з інспекторами. У нього під час превентивного заходу виявили поліетиленовий мішечок із невідомою порошкоподібною речовиною блакитного кольору.
Наступного дня луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці у одному із дворів бігає чоловік, який при тому кричить та стукає авто. Патрульні, які прибули на місце події, виявили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Під час превентивного заходу у нього виявили прозорий пакет з речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
А 9-го травня патрульні вкотре виявили підозрілого чоловіка на вулиці Набережній. Застосувавши превентивний захід - поверхневу перевірку, у нього виявили паперовий згорток з вмістом зеленої речовини, ззовні схожої на наркотичну.
У всіх випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.
Так, 7-го травня, на вулиці Набережній, інспектори виявили чоловіка, який підозріло себе поводив та щось шукав у землі.
До нього, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у чоловіка виявили поліетиленовий пакет з речовиною невідомого походження блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.
Цього ж дня на цій же вулиці близько 23-ї години патрульні виявили ще одного чоловіка, який також щось шукав і уникав зорового контакту з інспекторами. У нього під час превентивного заходу виявили поліетиленовий мішечок із невідомою порошкоподібною речовиною блакитного кольору.
Наступного дня луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці у одному із дворів бігає чоловік, який при тому кричить та стукає авто. Патрульні, які прибули на місце події, виявили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Під час превентивного заходу у нього виявили прозорий пакет з речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
А 9-го травня патрульні вкотре виявили підозрілого чоловіка на вулиці Набережній. Застосувавши превентивний захід - поверхневу перевірку, у нього виявили паперовий згорток з вмістом зеленої речовини, ззовні схожої на наркотичну.
У всіх випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Бігав, кричав та стукав автівки: у луцькому дворі затримали чоловіка «під кайфом»
Сьогодні, 13:29
Волинь покинула «помаранчеву» зону карантину. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Сьогодні, 13:20
Обшуки у місті на Волині: вилучили кілограм наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Помер учасник АТО з Волині, який боровся з важкою хворобою
Сьогодні, 12:33