Бігав, кричав та стукав автівки: у луцькому дворі затримали чоловіка «під кайфом»

Луцькі патрульні поліцейські за кілька днів вкотре виявили осіб, які мали при собі наркотичні речовини.Про це повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.Так, 7-го травня, на вулиці Набережній, інспектори виявили чоловіка, який підозріло себе поводив та щось шукав у землі.До нього, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у чоловіка виявили поліетиленовий пакет з речовиною невідомого походження блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.Цього ж дня на цій же вулиці близько 23-ї години патрульні виявили ще одного чоловіка, який також щось шукав і уникав зорового контакту з інспекторами. У нього під час превентивного заходу виявили поліетиленовий мішечок із невідомою порошкоподібною речовиною блакитного кольору.Наступного дня луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці у одному із дворів бігає чоловік, який при тому кричить та стукає авто. Патрульні, які прибули на місце події, виявили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Під час превентивного заходу у нього виявили прозорий пакет з речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.А 9-го травня патрульні вкотре виявили підозрілого чоловіка на вулиці Набережній. Застосувавши превентивний захід - поверхневу перевірку, у нього виявили паперовий згорток з вмістом зеленої речовини, ззовні схожої на наркотичну.У всіх випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.