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Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО

Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО
Ще 4 сім'ї лучан отримали довгоочікуване та омріяне житло. Сьогодні, 12 травня, ключі та сертифікати від чотирьох квартир у новобудові, що на вулиці Арцеулова, 8б, їм вручив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, серед тих, хто отримав квартири, — ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що був першим у черзі на отримання житла з вказаної категорії, що проживав сім'єю в складі 6 осіб, військовослужбовець, особа з інвалідністю внаслідок війни першої групи, що проживав з сім'єю в складі 7 осіб; лучанка з сином, яка перебувала на квартирному обліку ще з 1986 року. Соціальне житло отримала внутрішньо переміщена особа, яка народилися у Луцьку, 54 роки проживала на Сході, а з початком війни повернулася у рідне місто.

«Радіємо, що маємо можливість допомогти людям, які дійсно знаходилися в скрутних життєвих обставинах та чекали десятками років на цю допомогу. Міська влада й надалі працюватиме із забудовниками, щоб допомагати людям, які цього потребують», - написав Поліщук.

Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО
Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО
Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО
Квартирна черга: у Луцьку чотири сім’ї отримали житло в новобудові. ФОТО


Головне зображення ілюстративне

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Теги: квартири, житло, Ігор Поліщук
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