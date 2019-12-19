У Луцьку скасують мораторій на будівництво





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ" в Луцькій міській раді Тарас Шкітер, пише "



Що таке генплан і чому він важливий для кожного лучанина?



Генеральний план – це вид містобудівної документації, яка регулює містобудівну діяльність. Він визначає раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, збереження історико-культурної спадщини тощо.



Від правильно складеного генплану залежить, де у Луцьку будуть рекреаційні зони, а де можна будувати офісні приміщення. Тож цей документ напряму впливає на те, який вигляд матиме наше місто. Донедавна генеральний план Луцька не відповідав вимогам часу. Процес його коригування розпочався ще 5 років тому, оскільки попередній фактично перестав виконувати функції основного містобудівного документа. З грудня 2020 року в Луцьку був накладений мораторій на будівництво через хаос у багатоквартирній забудові. Із ухваленням генплану цей мораторій знімуть.



«Ще у минулій каденції лідер Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський наголошував на необхідності розробки генерального плану. Він як депутат був свідком хаотичної забудови: там, де має бути промислова зона, будували житло, там, де має бути відпочинкова зона, – знову житло. Кожен будував так, як йому хочеться, і це неправильно. Новий генплан розробив науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» на замовлення Луцької міської ради. У пояснювальній записці до генплану, підготовленій розробниками, йдеться про те, що внесення змін до генплану відбувається у розміщенні житлового будівництва, громадської забудови та змін у перспективній межі міста», – пояснив Тарас Шкітер.







Наразі вже отримали позитивний висновок експертизи, а це якраз був останній крок перед затвердженням генплану.



Чому були затримки?



Перед затвердженням всього документу необхідно було погодити його складову – історико-архітектурний опорний план Луцька, а цей процес затягувався. На початку квітня цього року історико-архітектурний опорний план був затверджений міністром культури.



Що далі?



Найближчим часом на сесії Луцької міської ради цей генплан має бути розглянутий депутатами, оскільки для цього є всі передумови. У міста з’явиться стратегічний документ, за допомогою якого відбуватиметься координація забудови у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку після мораторію на будівництво нарешті ухвалять новий генеральний план.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ" в Луцькій міській раді, пише " Конкурент ".Генеральний план – це вид містобудівної документації, яка регулює містобудівну діяльність. Він визначає раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, збереження історико-культурної спадщини тощо.Від правильно складеного генплану залежить, де у Луцьку будуть рекреаційні зони, а де можна будувати офісні приміщення. Тож цей документ напряму впливає на те, який вигляд матиме наше місто. Донедавна генеральний план Луцька не відповідав вимогам часу. Процес його коригування розпочався ще 5 років тому, оскільки попередній фактично перестав виконувати функції основного містобудівного документа. З грудня 2020 року в Луцьку був накладений мораторій на будівництво через хаос у багатоквартирній забудові. Із ухваленням генплану цей мораторій знімуть.«Ще у минулій каденції лідер Громадянського Руху «СВІДОМІ»наголошував на необхідності розробки генерального плану. Він як депутат був свідком хаотичної забудови: там, де має бути промислова зона, будували житло, там, де має бути відпочинкова зона, – знову житло. Кожен будував так, як йому хочеться, і це неправильно. Новий генплан розробив науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» на замовлення Луцької міської ради. У пояснювальній записці до генплану, підготовленій розробниками, йдеться про те, що внесення змін до генплану відбувається у розміщенні житлового будівництва, громадської забудови та змін у перспективній межі міста», – пояснив Тарас Шкітер.Наразі вже отримали позитивний висновок експертизи, а це якраз був останній крок перед затвердженням генплану.Перед затвердженням всього документу необхідно було погодити його складову – історико-архітектурний опорний план Луцька, а цей процес затягувався. На початку квітня цього року історико-архітектурний опорний план був затверджений міністром культури.Найближчим часом на сесії Луцької міської ради цей генплан має бути розглянутий депутатами, оскільки для цього є всі передумови. У міста з’явиться стратегічний документ, за допомогою якого відбуватиметься координація забудови у громаді.

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