Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО

Бійці «Світязя» відправились у ротацію в зону ООС. На Сході України вони нестимуть службу до особливого розпорядження керівництва та виконуватимуть поставлені задачі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Щасливої дороги та доброго здоров’я побажали поліцейським начальник ГУНПта його заступник«За весь час несення служби на роту «Світязь» не було жодних зауважень з боку керівництва Національної поліції. Ви сумлінно служите та виконуєте свої обов’язки. Нині ситуація на Сході загострилась, тому будьте ще більш обережними і відповідальними. Впевнений, що свій обов’язк ви виконаєте гідно і повернетесь додому живими й здоровими», - звернувся Юрій Крошко.Традиційно, священник поблагословив бійців у добру путь.Також щасливої дороги побажали їм рідні і близькі.