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У Луцьку водій «мерса» ганяв містом з фальшивими правами

У Луцьку водій «мерса» ганяв містом з фальшивими правами
Луцькі патрульні виявили керманича із документами з ознаками підробки.

Інцидент трапився на днях, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Так, на вулиці Ковельській під час забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме контролю за дотриманням швидкісного режиму, патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля Mercedes-Benz A 170, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 79 км/год (при дозволеній 50 км/год).

Поліцейські зупинили вказаний автомобіль. Під час перевірки документів у 31-річного чоловіка інспектори виявили у посвідченні водія ознаки підробки. Також встановили, що будь-яка інформація про документ в автоматизованій системі відсутня.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, вчинене повторно або за попередньою змовою осіб) КК України.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, водійські права, мерс
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