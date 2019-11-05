У Луцьку водій «мерса» ганяв містом з фальшивими правами

Луцькі патрульні виявили керманича із документами з ознаками підробки.Інцидент трапився на днях, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Так, на вулиці Ковельській під час забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме контролю за дотриманням швидкісного режиму, патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля Mercedes-Benz A 170, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 79 км/год (при дозволеній 50 км/год).Поліцейські зупинили вказаний автомобіль. Під час перевірки документів у 31-річного чоловіка інспектори виявили у посвідченні водія ознаки підробки. Також встановили, що будь-яка інформація про документ в автоматизованій системі відсутня.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління.Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, вчинене повторно або за попередньою змовою осіб) КК України.Фото - ілюстративне