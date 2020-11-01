Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 травня





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Так, з 9:00 до 12:30 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: пр-т Волі, 48, 45, 43, 41, 66Б, вул. Глушець (частково).



У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у четвер, 13 травня, на двох вулицях Луцька тимчасово не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська рада.Так, з 9:00 до 12:30 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: пр-т Волі, 48, 45, 43, 41, 66Б, вул. Глушець (частково).У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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