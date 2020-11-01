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Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 травня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 травня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у четвер, 13 травня, на двох вулицях Луцька тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Так, з 9:00 до 12:30 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: пр-т Волі, 48, 45, 43, 41, 66Б, вул. Глушець (частково).

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла, адреси
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