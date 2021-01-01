На Волині шериф громади знайшов зловмисника та привіз його до відділу поліції

Поліцейський офіцер громади встановив місцезнаходження мешканця смт. Люблинець, який перебував у розшуку.Вчора, 11 травня, до поліцейського офіцера громади Люблинецької ТГ від небайдужих громадян надійшла інформація, що чоловік, якого розшукує поліція, повернувся до свого помешкання, йдеться на офіційній сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фесбуці.Виїхавши за адресою, встановили, що 32-річного чоловіка розшукує поліція за ухилення від вироку суду за ч.1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).Поліцейський офіцер громади на службовому автомобілі доставив зловмисника до відділу поліції. Нині йому обрали запобіжний захід.