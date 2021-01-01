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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь отримала другу партію вакцини Pfizer

Волинь отримала другу партію вакцини Pfizer
Сьогодні, 12 травня, у Волинську область прибула друга партія вакцини Pfizer/BioNTech, у кількості 1 170 доз.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, пише управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

«Ця партія вакцини проти COVID-19 призначена для волинян, які щепилися її першою дозою і очікують на другу. Зокрема, сьогодні нею щеплюють осіб, які перебувають в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та їх працівників. Як при отриманні першої дози, роботу бригада розпочала із Луцького геріатричного пансіонату. У планах сьогодні щепити 114 осіб», – розповів Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, розпочали в області вакцинацію Комірнаті (виробництва Pfizer/BioNTech) 18 квітня 2021 року. Станом на 30 квітня 2021 року використали усі 1 170 отриманих доз.

На Волині щеплення вакциною Pfizer проводиться однією мобільною бригадою. Однак, заплановано підготовку додатково ще 5-ти таких мобільних бригад.

Нагадаємо, вакцина Comirnaty (Комірнаті) – це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у три тижні.


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Теги: Pfizer, вакцина
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