Волинь отримала другу партію вакцини Pfizer

Сьогодні, 12 травня, у Волинську область прибула друга партія вакцини Pfizer/BioNTech, у кількості 1 170 доз.Про це повідомив голова облдержадміністрації, пише управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.«Ця партія вакцини проти COVID-19 призначена для волинян, які щепилися її першою дозою і очікують на другу. Зокрема, сьогодні нею щеплюють осіб, які перебувають в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та їх працівників. Як при отриманні першої дози, роботу бригада розпочала із Луцького геріатричного пансіонату. У планах сьогодні щепити 114 осіб», – розповів Юрій Погуляйко.Нагадаємо, розпочали в області вакцинацію Комірнаті (виробництва Pfizer/BioNTech) 18 квітня 2021 року. Станом на 30 квітня 2021 року використали усі 1 170 отриманих доз.На Волині щеплення вакциною Pfizer проводиться однією мобільною бригадою. Однак, заплановано підготовку додатково ще 5-ти таких мобільних бригад.Нагадаємо, вакцина Comirnaty (Комірнаті) – це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у три тижні.