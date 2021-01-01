«Щомісяця ношу документи до сільради»: багатодітна волинянка роками добивається звання «Мати-героїня»

них майже півтори сотні – волинянки. Це не лише нагорода, а й чимало переваг. Аби їх отримати, необхідно подати ряд документів. Процедура – не складна. Щоправда, вже три роки, як мешканка села Хорлупи передала свої папери до сільради – а ті й досі не дійшли до облдержадміністрації.



В чому проблема – дізнавалися журналісти



У Тамари Мосійчук – п’ятеро дітей, восьмеро онуків, і старенька матір на догляді. Жінка – давно вдова, тому самотужки і родину забезпечує, і про дітей клопочеться, і порається в хаті. Її сім’я не живе, а виживає за рахунок державної соціальної допомоги, розповідає багатодітна жінка. Цього не вистачає, тож додаткову копійчину намагається заробити, продаючи сезонні ягоди і городину. В цьому охоче допомагає наймолодша доня – десятирічна Мілана.



“Я приходжу зі школи, передягаюся, зразу йду з мамою на город, а потім вже свої справи”, – розповідає дівчинка.



Часу на свої справи у неї не так багато. Кожну вільну хвилину присвячує навчанню, іноді – улюбленому малюванню. Каже, що мріє стати юристкою. На вибір майбутньої професії Мілани, найпевніше, вплинули мамині поневіряння по чиновницьких кабінетах. Майже три роки Тамара Мосійчук намагається подати документи на звання “Мати-героїня”. Однак і досі – безрезультатно. Майже щомісяця носить до сільради нові документи. Як тільки надасть одну довідку – адміністраторка сільради вимагає іншу.



Відповідно до законодавства, саме місцева влада приймає і первинно опрацьовує пакет документів на це звання. Та знайти спільну мову із відповідальною працівницею сільради Тамара ніяк не може.



Проблема у тому, що довідки теж мають термін придатності – так виправдовується адміністраторка сільради.



“Писали нагородні листи, були рішення. Була я в Ківерцях – перевіряли ці нагородні листи, перевіряли рішення. Все було написано, як потрібно, тільки не вистачало довідок про судимість. Потрібно було дозбирати, але тоді вже рік закінчився, діти перейшли в інший клас – потрібні були знову характеристики”, – пояснює Галина Калецька, адміністраторка сільради.



На те, що є проблеми зі збором документів на звання “Матері-героїні” ніхто з волинянок не скаржився, запевнили в облдержадміністрації. Тому, вочевидь, проблема у компетентності відповідальної особи сільради, припускають у департаменті соцзахисту і обіцяють розібратися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад тисяча жінок у День матері отримали звання “Мати-героїня”. ЗЦе не лише нагорода, а й чимало переваг. Аби їх отримати, необхідно подати ряд документів. Процедура – не складна. Щоправда, вже три роки, як мешканка села Хорлупи передала свої папери до сільради – а ті й досі не дійшли до облдержадміністрації.В чому проблема – дізнавалися журналісти 12 каналу – п’ятеро дітей, восьмеро онуків, і старенька матір на догляді. Жінка – давно вдова, тому самотужки і родину забезпечує, і про дітей клопочеться, і порається в хаті. Її сім’я не живе, а виживає за рахунок державної соціальної допомоги, розповідає багатодітна жінка. Цього не вистачає, тож додаткову копійчину намагається заробити, продаючи сезонні ягоди і городину. В цьому охоче допомагає наймолодша доня – десятирічна“Я приходжу зі школи, передягаюся, зразу йду з мамою на город, а потім вже свої справи”, – розповідає дівчинка.Часу на свої справи у неї не так багато. Кожну вільну хвилину присвячує навчанню, іноді – улюбленому малюванню. Каже, що мріє стати юристкою. На вибір майбутньої професії Мілани, найпевніше, вплинули мамині поневіряння по чиновницьких кабінетах. Майже три роки Тамара Мосійчук намагається подати документи на звання “Мати-героїня”. Однак і досі – безрезультатно. Майже щомісяця носить до сільради нові документи. Як тільки надасть одну довідку – адміністраторка сільради вимагає іншу.Відповідно до законодавства, саме місцева влада приймає і первинно опрацьовує пакет документів на це звання. Та знайти спільну мову із відповідальною працівницею сільради Тамара ніяк не може.Проблема у тому, що довідки теж мають термін придатності – так виправдовується адміністраторка сільради.“Писали нагородні листи, були рішення. Була я в Ківерцях – перевіряли ці нагородні листи, перевіряли рішення. Все було написано, як потрібно, тільки не вистачало довідок про судимість. Потрібно було дозбирати, але тоді вже рік закінчився, діти перейшли в інший клас – потрібні були знову характеристики”, – пояснює, адміністраторка сільради.На те, що є проблеми зі збором документів на звання “Матері-героїні” ніхто з волинянок не скаржився, запевнили в облдержадміністрації. Тому, вочевидь, проблема у компетентності відповідальної особи сільради, припускають у департаменті соцзахисту і обіцяють розібратися.

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