Розбої, грабежі, шахрайства та крадіжки: волинські поліцейські розшукали 7 злочинців. ФОТО





Усіх розшукуваних зловмисників затримали. Один із них був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу, повідомляє



Найбільше, 4 правопорушники, знайшли співробітники Ковельського районного управління поліції. Ще двох розшукали луцькі оперативники та одного – співробітники поліції Нововолинська.



Затримані підозрюються у вчиненні різних кримінальних правопорушень, зокрема, розбою, грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства тощо та переховувалися від органів досудового розслідування і суду.



Наприклад, любомльські оперативники встановили місцезнаходження та затримали 31-річного чоловіка, якого розшукував Інтерпол за підозрою у вчиненні хуліганства та незаконного заволодіння транспортним засобом, а у Нововолинську – чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення розбою і грабежу.



Окрім цього, з початку травня правоохоронці оголосили у розшук дві особи та встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За десять днів волинські оперативники розшукали сім злочинців та встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловік.Усіх розшукуваних зловмисників затримали. Один із них був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу, повідомляє сектор комунікації поліції Волині Найбільше, 4 правопорушники, знайшли співробітники Ковельського районного управління поліції. Ще двох розшукали луцькі оперативники та одного – співробітники поліції Нововолинська.Затримані підозрюються у вчиненні різних кримінальних правопорушень, зокрема, розбою, грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства тощо та переховувалися від органів досудового розслідування і суду.Наприклад, любомльські оперативники встановили місцезнаходження та затримали 31-річного чоловіка, якого розшукував Інтерпол за підозрою у вчиненні хуліганства та незаконного заволодіння транспортним засобом, а у Нововолинську – чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення розбою і грабежу.Окрім цього, з початку травня правоохоронці оголосили у розшук дві особи та встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка.

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