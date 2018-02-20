Розбої, грабежі, шахрайства та крадіжки: волинські поліцейські розшукали 7 злочинців. ФОТО
Сьогодні, 17:07
За десять днів волинські оперативники розшукали сім злочинців та встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловік.
Усіх розшукуваних зловмисників затримали. Один із них був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Найбільше, 4 правопорушники, знайшли співробітники Ковельського районного управління поліції. Ще двох розшукали луцькі оперативники та одного – співробітники поліції Нововолинська.
Затримані підозрюються у вчиненні різних кримінальних правопорушень, зокрема, розбою, грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства тощо та переховувалися від органів досудового розслідування і суду.
Наприклад, любомльські оперативники встановили місцезнаходження та затримали 31-річного чоловіка, якого розшукував Інтерпол за підозрою у вчиненні хуліганства та незаконного заволодіння транспортним засобом, а у Нововолинську – чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення розбою і грабежу.
Окрім цього, з початку травня правоохоронці оголосили у розшук дві особи та встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка.
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Усіх розшукуваних зловмисників затримали. Один із них був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Найбільше, 4 правопорушники, знайшли співробітники Ковельського районного управління поліції. Ще двох розшукали луцькі оперативники та одного – співробітники поліції Нововолинська.
Затримані підозрюються у вчиненні різних кримінальних правопорушень, зокрема, розбою, грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства тощо та переховувалися від органів досудового розслідування і суду.
Наприклад, любомльські оперативники встановили місцезнаходження та затримали 31-річного чоловіка, якого розшукував Інтерпол за підозрою у вчиненні хуліганства та незаконного заволодіння транспортним засобом, а у Нововолинську – чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення розбою і грабежу.
Окрім цього, з початку травня правоохоронці оголосили у розшук дві особи та встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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