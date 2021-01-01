вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили деталі аварії у Польщі, в якій загинув 9-річний хлопчик з України

Повідомили деталі аварії у Польщі, в якій загинув 9-річний хлопчик з України
Стали відомі подробиці смертельної аварії з українцями в Польщі.

Про це повідомили журналістам ТСН польські рятувальники.

53-річна українка з чоловіком і 9-річним сином їхала до Варшави на заробітки. Подружжя кермувало авто по черзі. Водійка не пам'ятає момент зіткнення бо, вочевидь, заснула від утоми.

Авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з ваговозом. Хлопчик дістав тяжкі травми голови, врятувати дитину медики не змогли.

Обставини аварії нині розслідує польська поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смертельна аварія, Польща, українська родина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 травня
Сьогодні, 19:00
У чергах на кордоні з Польщею скупчилося понад пів тисячі автівок
Сьогодні, 18:30
Повідомили деталі аварії у Польщі, в якій загинув 9-річний хлопчик з України
Сьогодні, 18:18
На території заказника спіймали волинянина, який рибалив на нерестовищі
Сьогодні, 18:00
Яку роботу і зарплату пропонують у сільському господарстві на Волині. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
У Польщі українець розбився на мотоциклі У Польщі українець розбився на мотоциклі
11 травень, 14:55
Повідомили попередню причину смертельної аварії автобуса з українцями у Польщі Повідомили попередню причину смертельної аварії автобуса з українцями у Польщі
22 березень, 15:35
У Польщі в аварії загинув батько луцького спортсмена: сім'я потребує допомоги У Польщі в аварії загинув батько луцького спортсмена: сім'я потребує допомоги
14 січень, 15:56
У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України
11 травень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
11 травень, 09:46
 1
Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:26
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 травня
Сьогодні, 19:00
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилося понад пів тисячі автівок
Сьогодні, 18:30
 0
Повідомили деталі аварії у Польщі, в якій загинув 9-річний хлопчик з України
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8