Повідомили деталі аварії у Польщі, в якій загинув 9-річний хлопчик з України

смертельної аварії з українцями в Польщі.



Про це повідомили журналістам



53-річна українка з чоловіком і 9-річним сином їхала до Варшави на заробітки. Подружжя кермувало авто по черзі. Водійка не пам'ятає момент зіткнення бо, вочевидь, заснула від утоми.



Авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з ваговозом. Хлопчик дістав тяжкі травми голови, врятувати дитину медики не змогли.



Обставини аварії нині розслідує польська поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі подробиціПро це повідомили журналістам ТСН польські рятувальники.53-річна українка з чоловіком і 9-річним сином їхала до Варшави на заробітки. Подружжя кермувало авто по черзі. Водійка не пам'ятає момент зіткнення бо, вочевидь, заснула від утоми.Авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з ваговозом. Хлопчик дістав тяжкі травми голови, врятувати дитину медики не змогли.Обставини аварії нині розслідує польська поліція.

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