Повідомили деталі аварії у Польщі, в якій загинув 9-річний хлопчик з України
Сьогодні, 18:18
Стали відомі подробиці смертельної аварії з українцями в Польщі.
Про це повідомили журналістам ТСН польські рятувальники.
53-річна українка з чоловіком і 9-річним сином їхала до Варшави на заробітки. Подружжя кермувало авто по черзі. Водійка не пам'ятає момент зіткнення бо, вочевидь, заснула від утоми.
Авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з ваговозом. Хлопчик дістав тяжкі травми голови, врятувати дитину медики не змогли.
Обставини аварії нині розслідує польська поліція.
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Про це повідомили журналістам ТСН польські рятувальники.
53-річна українка з чоловіком і 9-річним сином їхала до Варшави на заробітки. Подружжя кермувало авто по черзі. Водійка не пам'ятає момент зіткнення бо, вочевидь, заснула від утоми.
Авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з ваговозом. Хлопчик дістав тяжкі травми голови, врятувати дитину медики не змогли.
Обставини аварії нині розслідує польська поліція.
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