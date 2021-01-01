У чергах на кордоні з Польщею скупчилося понад пів тисячі автівок





Про це



Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 250 авто. Трохи менше - 150, стоять перед пунктом пропуску "Краківець".



Перед пунктом пропуску "Ягодин" стоять 40 авто, “Рава-Руська” - 30, “Грушів” - 80.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах на українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 18 годину 12 травня стоять 550 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 250 авто. Трохи менше - 150, стоять перед пунктом пропуску "Краківець".Перед пунктом пропуску "Ягодин" стоять 40 авто, “Рава-Руська” - 30, “Грушів” - 80.

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