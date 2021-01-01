вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 травня
У Волиснькій області завтра, 13 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.

У Луцьку завтра, 13 травня, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» перемагає «Прикарпаття» та перериває серію невдач
Сьогодні, 21:06
Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 травня
Сьогодні, 20:00
Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:26
Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 травня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
11 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня
07 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня
06 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня
05 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
11 травень, 09:46
 1
«Волинь» перемагає «Прикарпаття» та перериває серію невдач
Сьогодні, 21:06
 0
Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8