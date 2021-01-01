Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 травня
Сьогодні, 20:00
У Волиснькій області завтра, 13 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.
У Луцьку завтра, 13 травня, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.
У Луцьку завтра, 13 травня, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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