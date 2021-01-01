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«Волинь» перемагає «Прикарпаття» та перериває серію невдач

«Волинь» перемагає «Прикарпаття» та перериває серію невдач
У перенесеному матчі 14-го туру української Першої ліги луцька «Волинь» вдома перемогла івано-франківське «Прикарпаття».
Аналіз матчу робить видання ua-football.

Хто знає, як склався б сьогоднішній матч, не поведи "Волинь" в рахунку вже на п'ятій хвилині. Зароблений Коломойцем пенальті (класний пас з глибини вивів форварда в штрафну, де він і був збитий) допоміг господарям відкрити рахунок, що серйозно полегшило їм життя. Удар з точки, до речі, реалізував Нкололо. Він же ще в першому таймі міг додавати в скарбничку досягнень і гольову передачу, але Чачуа забити не зміг.

Відзначити варто дії Француза, який вибив м'яч з лінії воріт.

Амбросій швидко виправився. Саме його подача зі стандарту дійшла до голови Шарпара, якого чомусь захисники гостей прогавили біля власних володінь. Підсумок прозаїчний - 2:0.

Серйозна перевага, як для середини першого тайму. Варто відзначити, що "Прикарпаття" могло відігратися, але двічі суперника пробачив Дитко. Спочатку Роман не забив головою після кутового, а після вдарив кудись далеко від воріт, завершуючи контратаку власної команди.

Другий тайм вийшов дещо сумнішим. Причини й так всім зрозумілі. "Волинь", розуміючи всю впевненість положення, швидкість серйозно знизила, в той час, як прикарпатці особливо нічого створити не могли. Спроби звичайно були, але вийшли вони якимись млявими та незрозумілими, а тому говорити про них особливого сенсу немає.

Скажімо просто, шансів відігратися у "Прикарпаття" не було.
Підсумок наступний. "Волинь" нарешті здобуває три очки, скорочуючи відставання від третього рядка до семи пунктів. Крім цього, у "хрестоносців" залишається ще додаткова гра в запасі.

Перша ліга, 14-й тур
"Волинь" - "Прикарпаття" 2:0
Голи: Нкололо Мішель Джордан 5 (п), Шарпар В'ячеслав 21.

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Теги: ФК Волинь, Прикарпаття
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