«Волинь» перемагає «Прикарпаття» та перериває серію невдач



Аналіз матчу робить видання



Хто знає, як склався б сьогоднішній матч, не поведи "Волинь" в рахунку вже на п'ятій хвилині. Зароблений Коломойцем пенальті (класний пас з глибини вивів форварда в штрафну, де він і був збитий) допоміг господарям відкрити рахунок, що серйозно полегшило їм життя. Удар з точки, до речі, реалізував Нкололо. Він же ще в першому таймі міг додавати в скарбничку досягнень і гольову передачу, але Чачуа забити не зміг.



Відзначити варто дії Француза, який вибив м'яч з лінії воріт.



Амбросій швидко виправився. Саме його подача зі стандарту дійшла до голови Шарпара, якого чомусь захисники гостей прогавили біля власних володінь. Підсумок прозаїчний - 2:0.



Серйозна перевага, як для середини першого тайму. Варто відзначити, що "Прикарпаття" могло відігратися, але двічі суперника пробачив Дитко. Спочатку Роман не забив головою після кутового, а після вдарив кудись далеко від воріт, завершуючи контратаку власної команди.



Другий тайм вийшов дещо сумнішим. Причини й так всім зрозумілі. "Волинь", розуміючи всю впевненість положення, швидкість серйозно знизила, в той час, як прикарпатці особливо нічого створити не могли. Спроби звичайно були, але вийшли вони якимись млявими та незрозумілими, а тому говорити про них особливого сенсу немає.



Скажімо просто, шансів відігратися у "Прикарпаття" не було.

Підсумок наступний. "Волинь" нарешті здобуває три очки, скорочуючи відставання від третього рядка до семи пунктів. Крім цього, у "хрестоносців" залишається ще додаткова гра в запасі.



Перша ліга, 14-й тур

"Волинь" - "Прикарпаття" 2:0

Голи: Нкололо Мішель Джордан 5 (п), Шарпар В'ячеслав 21.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перенесеному матчі 14-го туру української Першої ліги луцька «Волинь» вдома перемогла івано-франківське «Прикарпаття».Аналіз матчу робить видання ua-football. Хто знає, як склався б сьогоднішній матч, не поведи "Волинь" в рахунку вже на п'ятій хвилині. Заробленийпенальті (класний пас з глибини вивів форварда в штрафну, де він і був збитий) допоміг господарям відкрити рахунок, що серйозно полегшило їм життя. Удар з точки, до речі, реалізував. Він же ще в першому таймі міг додавати в скарбничку досягнень і гольову передачу, алезабити не зміг.Відзначити варто діїякий вибив м'яч з лінії воріт.швидко виправився. Саме його подача зі стандарту дійшла до голови, якого чомусь захисники гостей прогавили біля власних володінь. Підсумок прозаїчний - 2:0.Серйозна перевага, як для середини першого тайму. Варто відзначити, що "Прикарпаття" могло відігратися, але двічі суперника пробачив. Спочатку Роман не забив головою після кутового, а після вдарив кудись далеко від воріт, завершуючи контратаку власної команди.Другий тайм вийшов дещо сумнішим. Причини й так всім зрозумілі. "Волинь", розуміючи всю впевненість положення, швидкість серйозно знизила, в той час, як прикарпатці особливо нічого створити не могли. Спроби звичайно були, але вийшли вони якимись млявими та незрозумілими, а тому говорити про них особливого сенсу немає.Скажімо просто, шансів відігратися у "Прикарпаття" не було.Підсумок наступний. "Волинь" нарешті здобуває три очки, скорочуючи відставання від третього рядка до семи пунктів. Крім цього, у "хрестоносців" залишається ще додаткова гра в запасі.Перша ліга, 14-й тур"Волинь" - "Прикарпаття" 2:0Голи:

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