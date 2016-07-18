Медведчуку вручили підозру та клопотання про арешт

Віктору Медведчуку вручили підозру за статтями Кримінального кодексу 111 та 438 – державна зрада та порушення звичаїв війни. Однак захист політика вважає, що підозра не була вручена відповідно до норм КПК.



Про це кореспонденту Богдан Коваль.



«Ми вважаємо, що нас не повідомили про підозру, і тому особа не є притягнутою до відповідальності в розумінні Кримінально-процесуального кодексу, оскільки нам надали копію підозри, а не оригінал», - сказав він.



Адвокат зазначив, що у захисників є мінімум три години для ознайомлення з підозрою. За його словами, запобіжний захід Медведчуку швидше за все розглядатиме Печерський районний суд Києва.



Коваль розповів, що разом з підозрою було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому сторона обвинувачення просить взяти Медведчука під варту.



Водночас адвокат заявив, що злочини, в яких підозрюється Медведчук, не є насильницькими, тому тримання під вартою передбачає альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Однак, який може бути розмір застави, поки не відомо.



Також він повідомив, що органом досудового розслідування у справі є Державне бюро розслідувань.



Коваль додав, що на розгляді запобіжного заходу захист Медведчука проситиме суд взагалі відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважають, що підозра їхньому підзахисному необґрунтована.



Разом з Медведчуком сьогодні прибули до офісу генерального прокурора депутати від ОПЗЖ і адвокати.



Підозра Медведчуку: що відомо

• 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

• Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

• Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.

• Також Венедиктова повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів для встановлення його місця перебування та вручення клопотання про утримання під вартою.

• При цьому глава СБУ Іван Баканов вчора заявив, що Медведчук перебуває в Україні. Те ж саме сказав і однопартієць Медведчука Ілля Ківа.

• Сам Медведчук назвав обшуки і свою підозру "політичною розправою". При цьому він підтвердив, що знаходиться в Україні, і не збирається ховатися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народному депутату від партії «Опозиційна платформа - За життя»вручили підозру за статтями Кримінального кодексу 111 та 438 – державна зрада та порушення звичаїв війни. Однак захист політика вважає, що підозра не була вручена відповідно до норм КПК.Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Медведчука«Ми вважаємо, що нас не повідомили про підозру, і тому особа не є притягнутою до відповідальності в розумінні Кримінально-процесуального кодексу, оскільки нам надали копію підозри, а не оригінал», - сказав він.Адвокат зазначив, що у захисників є мінімум три години для ознайомлення з підозрою. За його словами, запобіжний захід Медведчуку швидше за все розглядатиме Печерський районний суд Києва.Коваль розповів, що разом з підозрою було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому сторона обвинувачення просить взяти Медведчука під варту.Водночас адвокат заявив, що злочини, в яких підозрюється Медведчук, не є насильницькими, тому тримання під вартою передбачає альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Однак, який може бути розмір застави, поки не відомо.Також він повідомив, що органом досудового розслідування у справі є Державне бюро розслідувань.Коваль додав, що на розгляді запобіжного заходу захист Медведчука проситиме суд взагалі відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважають, що підозра їхньому підзахисному необґрунтована.Разом з Медведчуком сьогодні прибули до офісу генерального прокурора депутати від ОПЗЖ і адвокати.• 11 травня генпрокурорзаявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.• Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.• Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.• Також Венедиктова повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів для встановлення його місця перебування та вручення клопотання про утримання під вартою.• При цьому глава СБУвчора заявив, що Медведчук перебуває в Україні. Те ж саме сказав і однопартієць Медведчука• Сам Медведчук назвав обшуки і свою підозру "політичною розправою". При цьому він підтвердив, що знаходиться в Україні, і не збирається ховатися.

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