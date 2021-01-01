Як відбуватиметься ЗНО на Волині: повідомили про зміни





Тестування відбуватиметься із дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів, розповіла Лариса Середяк. Відмінність, із її слів, полягає у тому, що цьогоріч учасники ЗНО повинні мати власні маски та перебувати на іспитах у них.



"Прийти в пункт тестування необхідно з паспортом, сертифікатом запрошенням-перепусткою, і обов’язково додаємо: дві ручки чорного кольору і дві маски", – додала директорка Львівського центру оцінювання якості освіти.



Як і минулоріч, ЗНО відбудеться незалежно від того, до якої карантинної зони належатиме область.



Наступне тестування, а саме з математики, відбудеться 28 травня. Цього дня на Волині працюватиме 51 пункт тестування, повідомила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень на Волині Алла Корнейко.



Усього в області підготували 60 пунктів для складання ЗНО. З її слів, у 2021 році на Волині зареєстрували 12 300 осіб на складання іспитів.



"Скільки осіб буде в пунктах тестування, ми побачимо вже по факту. Тому що цьогоріч скасовано обов’язкову ДПА у формі ЗНО. Це означає, що ті учасники, які планували прийти тільки ДПА, можуть не прийти в пункти тестування", – зазначила Алла Корнейко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня. Цього дня здобувачі освіти та випускники минулих років складатимуть іспити з хімії та іноземної мови.Тестування відбуватиметься із дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів, розповіла Суспільному директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Відмінність, із її слів, полягає у тому, що цьогоріч учасники ЗНО повинні мати власні маски та перебувати на іспитах у них."Прийти в пункт тестування необхідно з паспортом, сертифікатом запрошенням-перепусткою, і обов’язково додаємо: дві ручки чорного кольору і дві маски", – додала директорка Львівського центру оцінювання якості освіти.Як і минулоріч, ЗНО відбудеться незалежно від того, до якої карантинної зони належатиме область.Наступне тестування, а саме з математики, відбудеться 28 травня. Цього дня на Волині працюватиме 51 пункт тестування, повідомила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень на ВолиніУсього в області підготували 60 пунктів для складання ЗНО. З її слів, у 2021 році на Волині зареєстрували 12 300 осіб на складання іспитів."Скільки осіб буде в пунктах тестування, ми побачимо вже по факту. Тому що цьогоріч скасовано обов’язкову ДПА у формі ЗНО. Це означає, що ті учасники, які планували прийти тільки ДПА, можуть не прийти в пункти тестування", – зазначила Алла Корнейко.

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