13 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова.Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналістколишній депутат Волинської обласної радиТакож день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу(на фото), футболістата голови Господарського суду Волинської областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.Не варто у цей день багато працювати;Не гоже нині брати у борг гроші, а також позичати їх;Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;Не можна сього дня сваритися з рідними та близькими.