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13 травня на Волині: гортаючи календар

13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова.

Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич, колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький.

Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського (на фото), футболіста В'ячеслава Шевчука та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не варто у цей день багато працювати;
Не гоже нині брати у борг гроші, а також позичати їх;
Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;
Не можна сього дня сваритися з рідними та близькими.



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