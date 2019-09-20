Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах
Сьогодні, 00:21
Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають тимчасове запровадження нової процедури розмитнення авто на європейських номерах.
Про це ввечері в середу повідомила прес-служба глави держави.
Мова йде про закони №1402-ІХ та №1403-ІХ, схвалені Верховною Радою 15 квітня.
"Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.
Як розмитнити авто на "євробляхах": нововведення-2021
- вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку;
- сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості;
- базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро;
такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом;
- за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника;
- на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.
На які авто не поширюються закони:
- ті, що не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище
походять з держави-окупанта (держави-агресора);
- ввезені з тимчасово окупованої території України.
"Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності", - уточнили в ОП.
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Про це ввечері в середу повідомила прес-служба глави держави.
Мова йде про закони №1402-ІХ та №1403-ІХ, схвалені Верховною Радою 15 квітня.
"Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.
Як розмитнити авто на "євробляхах": нововведення-2021
- вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку;
- сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості;
- базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро;
такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом;
- за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника;
- на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.
На які авто не поширюються закони:
- ті, що не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище
походять з держави-окупанта (держави-агресора);
- ввезені з тимчасово окупованої території України.
"Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності", - уточнили в ОП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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