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Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах

Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах
Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають тимчасове запровадження нової процедури розмитнення авто на європейських номерах.

Про це ввечері в середу повідомила прес-служба глави держави.

Мова йде про закони №1402-ІХ та №1403-ІХ, схвалені Верховною Радою 15 квітня.

"Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.

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- вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку;
- сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості;
- базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро;
такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом;
- за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника;
- на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

На які авто не поширюються закони:
- ті, що не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище
походять з держави-окупанта (держави-агресора);
- ввезені з тимчасово окупованої території України.

"Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності", - уточнили в ОП.


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Теги: Зеленський, Закон, розмитнення, євробляхи
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