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Офіційний прожитковий мінімум в Україні вдвічі нижчий, ніж реальний

Офіційний прожитковий мінімум в Україні вдвічі нижчий, ніж реальний
У Мінсоцполітики розповіли про нову методологію, за якою визначатимуть новий мінімальний прожитковий рівень.

Реальний прожитковий мінімум в Україні більш ніж у два рази перевищує офіційний. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає в середу, 12 травня, прес-служба відомства.

"Ніхто не буде заперечувати, що розмір прожиткового мінімуму, який ми маємо сьогодні, низький і як базовий соціальний стандарт не виконує своєї функції. Сьогодні реальний прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений", - сказала Лазебна.

За її словами, основним фактором стримування при наближенні розміру прожиткового мінімуму до його фактичного значення є те, що до величини прожиткового мінімуму прив'язані більше 180 різних видів виплат, частина з яких не має ніякого відношення до прожиткового мінімуму.

Міністр соцполітики також відзначила, що будь-яке збільшення офіційного прожиткового мінімуму автоматично призводить до перерахунку значної кількості виплат і необхідності шукати в бюджетах всіх рівнів гроші на додаткові витрати.

На цей момент Міністерство розробило низку законопроектів, які схвалив уряд і які подали у Верховну Раду.

Серед нововведень:

• нова методологія визначення прожиткового мінімуму і його застосування виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, що є основним джерелом доходів);
• введення базової величини для соціальних виплат населенню та базової величини для соціальних виплат на дітей для розрахунку соціальних виплат;
• введення базової величини для грошових платежів і стягнень і базової величини для адміністративних зборів.

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Теги: Мінсоцполітики, прожитковий мінімум
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