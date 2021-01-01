Талановиті учні Луцька отримуватимуть іменні стипендії міськради





Саме такі луцькі школярі будуть відзначені іменною стипендією Луцької міської ради.



Як повідомила депутат міськради Алла Надточій на своїй сторінці у



Стипендії призначатимуть у таких 22 номінаціях:

- історія та краєзнавство;

- мовознавство (українська мова);

- мовознавство (іноземна мова);

- літературознавство і поезія;

- математика;

- фізика;

- конструювання, винахідництва та технічної творчості;

- музика (вокал);

- музика (володіння музичним інструментом);

- образотворче мистецтво;

- географія;

- біологія;

- хімія;

- фізична культура та спорт;

- правознавство;

- інформатика та інформаційні технології;

- учнівське самоврядування;

- театральне мистецтво;

- хореографічне мистецтво;

- народознавство та фольклорне мистецтво;

- журналістики;

- декоративно-ужиткового мистецтва;



Згодом відбудеться вручення сертифікатів про одержання премії ЛМР у відповідних номінаціях учням-кандидатам, затверджених комісією.





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