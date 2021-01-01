Талановиті учні Луцька отримуватимуть іменні стипендії міськради
Сьогодні, 03:12
У Луцьку є багато талановитих учнів, які є справжніми вундеркіндами. Дехто показує високі успіхи в гуманітарних чи точних науках, хтось у спорті чи культурі.
Саме такі луцькі школярі будуть відзначені іменною стипендією Луцької міської ради.
Як повідомила депутат міськради Алла Надточій на своїй сторінці у Facebook , 12 травня відбулося засідання конкурсної комісії з відбору переможців, на якому затвердили список учнів, які отримають матеріальну відзнаку.
Стипендії призначатимуть у таких 22 номінаціях:
- історія та краєзнавство;
- мовознавство (українська мова);
- мовознавство (іноземна мова);
- літературознавство і поезія;
- математика;
- фізика;
- конструювання, винахідництва та технічної творчості;
- музика (вокал);
- музика (володіння музичним інструментом);
- образотворче мистецтво;
- географія;
- біологія;
- хімія;
- фізична культура та спорт;
- правознавство;
- інформатика та інформаційні технології;
- учнівське самоврядування;
- театральне мистецтво;
- хореографічне мистецтво;
- народознавство та фольклорне мистецтво;
- журналістики;
- декоративно-ужиткового мистецтва;
Згодом відбудеться вручення сертифікатів про одержання премії ЛМР у відповідних номінаціях учням-кандидатам, затверджених комісією.
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Саме такі луцькі школярі будуть відзначені іменною стипендією Луцької міської ради.
Як повідомила депутат міськради Алла Надточій на своїй сторінці у Facebook , 12 травня відбулося засідання конкурсної комісії з відбору переможців, на якому затвердили список учнів, які отримають матеріальну відзнаку.
Стипендії призначатимуть у таких 22 номінаціях:
- історія та краєзнавство;
- мовознавство (українська мова);
- мовознавство (іноземна мова);
- літературознавство і поезія;
- математика;
- фізика;
- конструювання, винахідництва та технічної творчості;
- музика (вокал);
- музика (володіння музичним інструментом);
- образотворче мистецтво;
- географія;
- біологія;
- хімія;
- фізична культура та спорт;
- правознавство;
- інформатика та інформаційні технології;
- учнівське самоврядування;
- театральне мистецтво;
- хореографічне мистецтво;
- народознавство та фольклорне мистецтво;
- журналістики;
- декоративно-ужиткового мистецтва;
Згодом відбудеться вручення сертифікатів про одержання премії ЛМР у відповідних номінаціях учням-кандидатам, затверджених комісією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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