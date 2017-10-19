На Волині судитимуть адвоката, який підбурював клієнта дати хабар слідчому

На Волині судитимуть адвоката, який підбурював свого підзахисного надати хабар слідчому за «правильний» висновок експертизи у кримінальній справі про ДТП. Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.Як повідомила преслужба Волинської прокуратури, попередньо суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.Адвоката затримали 10 березня 2021 року під час одержання коштів. Слідство вважає, що чоловік підбурював свого підзахисного, потерпілого у кримінальному провадженні про ДТП, до надання хабаря.Слідство вважає, що він підбурював громадянина, потерпілого у кримінальному провадженні про ДТП, до надання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США слідчому за призначення експертизи в провадженні та експертам за прийняття у ній "правильного" висновку.Невдовзі за всі ці дії адвокат відповідатиме перед судом.Судитимуть чоловіка за трьома статтями (ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України). Зокрема йдеться про підбурення до вчинення злочину, надання неправомірної вигоди службовій особі та замах на злочин.