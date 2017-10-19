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На Волині судитимуть адвоката, який підбурював клієнта дати хабар слідчому

На Волині судитимуть адвоката, який підбурював клієнта дати хабар слідчому
На Волині судитимуть адвоката, який підбурював свого підзахисного надати хабар слідчому за «правильний» висновок експертизи у кримінальній справі про ДТП. Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Як повідомила преслужба Волинської прокуратури, попередньо суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Адвоката затримали 10 березня 2021 року під час одержання коштів. Слідство вважає, що чоловік підбурював свого підзахисного, потерпілого у кримінальному провадженні про ДТП, до надання хабаря.

Слідство вважає, що він підбурював громадянина, потерпілого у кримінальному провадженні про ДТП, до надання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США слідчому за призначення експертизи в провадженні та експертам за прийняття у ній "правильного" висновку.

Невдовзі за всі ці дії адвокат відповідатиме перед судом.

Судитимуть чоловіка за трьома статтями (ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України). Зокрема йдеться про підбурення до вчинення злочину, надання неправомірної вигоди службовій особі та замах на злочин.

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Теги: хабар, суд, адвокат
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