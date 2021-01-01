Рух через аварійний міст на дорозі Луцьк-Львів відновлюють
Сьогодні, 02:24
Від 13 травня відновлюють сполучення між частинами дороги "Львів-Луцьк", де обвалилася секція мосту у селі Гайок. Обласні маршрутки доїжджатимуть до обваленого моста, пасажири переходитимуть пішохідним переходом, і з іншої сторони річки Західний Буг пересідатимуть на автобус цього ж рейсу.
Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.
Вартість проїзду не зміниться. Цією схемою будуть їздити лише обласні маршрути. Міжобласні автобуси їздитимуть через Буськ.
"Ми узгоджували графік перевезень і надіюсь, що завтра ми ті маршрутки запустимо, бо це організувати не так просто і не кожен перевізник має на один маршрут ще по одній машині. Тому тим перевізникам, які не мають відповідної кількості машин, ми зменшимо маршрути", — розповів Юрій Бучко.
Тим часом біля місця, де обвалилася секція мосту, підрядники роблять земляний насип для тимчасового автомобільного мосту.
Після того будуть встановлювати тимчасову металеву конструкцію. Роботи з будівництва тимчасового мосту мають завершити до кінця травня.
"В даний час ми робимо об’їзну дорогу, підсипку. Возимо з шахти № 6 таку руду, яка буде на переправу для спецмашин, легкових: для швидких, для пожежних", — розповідає працівник підрядника Василь Бузар.
Поки що місцеві мешканці ходять пішки або ж пересуваються на велосипеді через піший перехід, який облаштували 9 травня.
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Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.
Вартість проїзду не зміниться. Цією схемою будуть їздити лише обласні маршрути. Міжобласні автобуси їздитимуть через Буськ.
"Ми узгоджували графік перевезень і надіюсь, що завтра ми ті маршрутки запустимо, бо це організувати не так просто і не кожен перевізник має на один маршрут ще по одній машині. Тому тим перевізникам, які не мають відповідної кількості машин, ми зменшимо маршрути", — розповів Юрій Бучко.
Тим часом біля місця, де обвалилася секція мосту, підрядники роблять земляний насип для тимчасового автомобільного мосту.
Після того будуть встановлювати тимчасову металеву конструкцію. Роботи з будівництва тимчасового мосту мають завершити до кінця травня.
"В даний час ми робимо об’їзну дорогу, підсипку. Возимо з шахти № 6 таку руду, яка буде на переправу для спецмашин, легкових: для швидких, для пожежних", — розповідає працівник підрядника Василь Бузар.
Поки що місцеві мешканці ходять пішки або ж пересуваються на велосипеді через піший перехід, який облаштували 9 травня.
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