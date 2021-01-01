Рух через аварійний міст на дорозі Луцьк-Львів відновлюють

Від 13 травня відновлюють сполучення між частинами дороги "Львів-Луцьк", де обвалилася секція мосту у селі Гайок. Обласні маршрутки доїжджатимуть до обваленого моста, пасажири переходитимуть пішохідним переходом, і з іншої сторони річки Західний Буг пересідатимуть на автобус цього ж рейсу.Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови Львівської облдержадміністраціїВартість проїзду не зміниться. Цією схемою будуть їздити лише обласні маршрути. Міжобласні автобуси їздитимуть через Буськ."Ми узгоджували графік перевезень і надіюсь, що завтра ми ті маршрутки запустимо, бо це організувати не так просто і не кожен перевізник має на один маршрут ще по одній машині. Тому тим перевізникам, які не мають відповідної кількості машин, ми зменшимо маршрути", — розповів Юрій Бучко.Тим часом біля місця, де обвалилася секція мосту, підрядники роблять земляний насип для тимчасового автомобільного мосту.Після того будуть встановлювати тимчасову металеву конструкцію. Роботи з будівництва тимчасового мосту мають завершити до кінця травня."В даний час ми робимо об’їзну дорогу, підсипку. Возимо з шахти № 6 таку руду, яка буде на переправу для спецмашин, легкових: для швидких, для пожежних", — розповідає працівник підрядникаПоки що місцеві мешканці ходять пішки або ж пересуваються на велосипеді через піший перехід, який облаштували 9 травня.