вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рух через аварійний міст на дорозі Луцьк-Львів відновлюють

Рух через аварійний міст на дорозі Луцьк-Львів відновлюють
Від 13 травня відновлюють сполучення між частинами дороги "Львів-Луцьк", де обвалилася секція мосту у селі Гайок. Обласні маршрутки доїжджатимуть до обваленого моста, пасажири переходитимуть пішохідним переходом, і з іншої сторони річки Західний Буг пересідатимуть на автобус цього ж рейсу.

Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

Вартість проїзду не зміниться. Цією схемою будуть їздити лише обласні маршрути. Міжобласні автобуси їздитимуть через Буськ.

"Ми узгоджували графік перевезень і надіюсь, що завтра ми ті маршрутки запустимо, бо це організувати не так просто і не кожен перевізник має на один маршрут ще по одній машині. Тому тим перевізникам, які не мають відповідної кількості машин, ми зменшимо маршрути", — розповів Юрій Бучко.

Тим часом біля місця, де обвалилася секція мосту, підрядники роблять земляний насип для тимчасового автомобільного мосту.
Після того будуть встановлювати тимчасову металеву конструкцію. Роботи з будівництва тимчасового мосту мають завершити до кінця травня.

"В даний час ми робимо об’їзну дорогу, підсипку. Возимо з шахти № 6 таку руду, яка буде на переправу для спецмашин, легкових: для швидких, для пожежних", — розповідає працівник підрядника Василь Бузар.

Поки що місцеві мешканці ходять пішки або ж пересуваються на велосипеді через піший перехід, який облаштували 9 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога Луцьк-Львів, міст, обвалися
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Талановиті учні Луцька отримуватимуть іменні стипендії міськради
Сьогодні, 03:12
Рух через аварійний міст на дорозі Луцьк-Львів відновлюють
Сьогодні, 02:24
«Старий Луцьк» знову переміг «БІПУ» у півфіналі
Сьогодні, 01:31
Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах
Сьогодні, 00:21
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Міст на автодорозі Луцьк-Львів, який обвалився, демонтують і збудують заново Міст на автодорозі Луцьк-Львів, який обвалився, демонтують і збудують заново
06 травень, 16:25
Надзвичайна ситуація об'єктового рівня: назвали ймовірну причину обвалу мосту на трасі Луцьк-Львів Надзвичайна ситуація об'єктового рівня: назвали ймовірну причину обвалу мосту на трасі Луцьк-Львів
05 травень, 15:15
В Укравтодорі пояснили, чому обвалився міст Луцьк-Львів та коли його відремонтують В Укравтодорі пояснили, чому обвалився міст Луцьк-Львів та коли його відремонтують
04 травень, 11:50
У Луцьку причепурять міст на Перемоги У Луцьку причепурять міст на Перемоги
29 квітень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Талановиті учні Луцька отримуватимуть іменні стипендії міськради
Сьогодні, 03:12
 0
Рух через аварійний міст на дорозі Луцьк-Львів відновлюють
Сьогодні, 02:24
 0
«Старий Луцьк» знову переміг «БІПУ» у півфіналі
Сьогодні, 01:31
 0
Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах
Сьогодні, 00:21
 0
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8