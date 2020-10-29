Понад мільярд гривень планують витратити на реконструкцію дороги з Ковеля до Ягодина





Про це пише



Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 15 травня, аукціон розпочнеться 22 червня.



Ідеться про чотири тендери:

– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 468-471 кілометр. Очікувана вартість робіт становить 254 622 561 гривню;

– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 464,4-468 кілометрів. Очікувана вартість – 279 878 894 гривні;

– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 457,5-461 кілометр. Очікувана вартість складає 258 686 488 гривень;

– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 461-464 кілометри. Очікувана вартість робіт – 266 196 520 гривень.



Загалом на ремонт траси планують спрямувати 1 мільярд 59 мільйонів 384 тисячі 463 гривні.



Відповідно до відомостей об’ємів робіт, реконструкція дороги включатиме вирубування дорожніх насаджень, корчування пнів, викошування трави, демонтаж наявних дорожніх знаків, автопавільйонів, бортових каменів, розбирання посадкових майданчиків, тротуарів, залізобетонних труб, розробку земляного полотна, укріплення укосів, улаштування нового дорожнього одягу, розширення та підсилення дорожнього полотна, улаштування розділової смуги, влаштування присипних узбіч, їх укріплення, улаштування скидів води з проїзної частини відкритими лотками на узбіччя, під посадковими майданчиками, по укосу насипу телескопічними лотками, прокладання залізобетонних труб під примиканнями, укріплення вхідного і вихідного русел, влаштування автопавільйонів, туалетів, посадкових майданчиків, встановлення бортових каменів, улаштування тротуарів і тактильної плитки, встановлення механічних шлагбаумів, дорожнього огородження, напрямних

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця року в межах Волинської області запланували здійснити реконструкцію автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін). На ділянці Ковель – Ягодин трасу мають розширити.Про це пише ІА «Волинські новини». Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 15 травня, аукціон розпочнеться 22 червня.Ідеться про чотири тендери:– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 468-471 кілометр. Очікувана вартість робіт становить 254 622 561 гривню;– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 464,4-468 кілометрів. Очікувана вартість – 279 878 894 гривні;– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 457,5-461 кілометр. Очікувана вартість складає 258 686 488 гривень;– реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 461-464 кілометри. Очікувана вартість робіт – 266 196 520 гривень.Загалом на ремонт траси планують спрямувати 1 мільярд 59 мільйонів 384 тисячі 463 гривні.Відповідно до відомостей об’ємів робіт, реконструкція дороги включатиме вирубування дорожніх насаджень, корчування пнів, викошування трави, демонтаж наявних дорожніх знаків, автопавільйонів, бортових каменів, розбирання посадкових майданчиків, тротуарів, залізобетонних труб, розробку земляного полотна, укріплення укосів, улаштування нового дорожнього одягу, розширення та підсилення дорожнього полотна, улаштування розділової смуги, влаштування присипних узбіч, їх укріплення, улаштування скидів води з проїзної частини відкритими лотками на узбіччя, під посадковими майданчиками, по укосу насипу телескопічними лотками, прокладання залізобетонних труб під примиканнями, укріплення вхідного і вихідного русел, влаштування автопавільйонів, туалетів, посадкових майданчиків, встановлення бортових каменів, улаштування тротуарів і тактильної плитки, встановлення механічних шлагбаумів, дорожнього огородження, напрямних

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