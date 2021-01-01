Із Сектора Гази по Ізраїлю випустили більше ніж 1000 ракет: Тель-Авів готує відповідь

Із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 53 палестинці (в тому числі 14 дітей) та шестеро ізраїльтянВід початку ескалації на Близькому Сході з території Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже понад 1000 ракет. Про це повідомляє BBC з посиланням на ізраїльських військових.Зазначається, що Ізраїль у відповідь здійснив сотні авіаударів по Газі, знищивши щонайменше три багатоповерхові будинки та ліквідувавши кількох ватажків угруповання «Хамас».Також повідомляється, що внаслідок обстрілів загинули щонайменше 53 палестинці (в тому числі 14 дітей) та шестеро ізраїльтян.Генсек ООН Антоніо Гутерреш заявив, що «критично стурбований» цим насиллям.Зі свого боку прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що уряд вживатиме всіх заходів, аби захистити країну від «зовнішніх та внутрішніх ворогів».До слова, президент Українизакликав зупинити ескалацію на Близькому Сході.У середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені.Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.