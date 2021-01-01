YUNA-2021: переможці найвідомішої музичної премії України.ВІДЕО
Сьогодні, 08:22
Довгоочікувана премія YUNA-2021 відбулась 12 травня у столичному Палаці "Україна". Українські зірки отримали свої нагороди та виступили на сцені з ефектними номерами. Детальніше про гучний захід повідомляє Канал24.
Музична премія YUNA у 2021 році вже двічі переносилась: спочатку її запланували на 30 і 31 березня, але через сплеск коронавірусу в Україні її перенесли на 20 квітня. Згодом і цю дату перенесли, оскільки у Києві тривав посилений карантин.
Але премія YUNA-2021 все ж відбулась 12 травня! Окрім нагородження зірок, публіку розважали хедлайнери заходу: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash. Подія відбулась в офлайн-форматі з дотриманням карантинних норм та правил.
Переможці YUNA-2021
Найкраща пісня іншою мовою:
Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка
VERKA SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
Найкращий електронний хіт:
Bonfire – TVORCHI
TVORCHI – Bonfire
Найкраща виконавиця:
alyona alyona
Найкращий естрадний хіт:
По кайфу – Олег Кензов
Олег Кензов – "По кайфу".
Найкраща колаборація:
Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна
Тіна Кароль та Юлія Саніна – "Вільна".
Lida Lee
Найкращий відеокліп:
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
ТНМК – "Історія України за 5 хвилин".
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Музична премія YUNA у 2021 році вже двічі переносилась: спочатку її запланували на 30 і 31 березня, але через сплеск коронавірусу в Україні її перенесли на 20 квітня. Згодом і цю дату перенесли, оскільки у Києві тривав посилений карантин.
Але премія YUNA-2021 все ж відбулась 12 травня! Окрім нагородження зірок, публіку розважали хедлайнери заходу: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash. Подія відбулась в офлайн-форматі з дотриманням карантинних норм та правил.
Переможці YUNA-2021
Найкраща пісня іншою мовою:
Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка
VERKA SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
Найкращий електронний хіт:
Bonfire – TVORCHI
TVORCHI – Bonfire
Найкраща виконавиця:
alyona alyona
Найкращий естрадний хіт:
По кайфу – Олег Кензов
Олег Кензов – "По кайфу".
Найкраща колаборація:
Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна
Тіна Кароль та Юлія Саніна – "Вільна".
Lida Lee
Найкращий відеокліп:
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
ТНМК – "Історія України за 5 хвилин".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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