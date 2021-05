YUNA-2021: переможці найвідомішої музичної премії України.ВІДЕО

Довгоочікувана премія YUNA-2021 відбулась 12 травня у столичному Палаці "Україна". Українські зірки отримали свої нагороди та виступили на сцені з ефектними номерами. Детальніше про гучний захід повідомляє Канал24.Музична премія YUNA у 2021 році вже двічі переносилась: спочатку її запланували на 30 і 31 березня, але через сплеск коронавірусу в Україні її перенесли на 20 квітня. Згодом і цю дату перенесли, оскільки у Києві тривав посилений карантин.Але премія YUNA-2021 все ж відбулась 12 травня! Окрім нагородження зірок, публіку розважали хедлайнери заходу: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash. Подія відбулась в офлайн-форматі з дотриманням карантинних норм та правил.Make It Rain Champagne –VERKA SERDUCHKA – Make It Rain ChampagneBonfire – TVORCHITVORCHI – BonfireНайкраща виконавиця:Найкращий естрадний хіт:По кайфу – Олег КензовОлег Кензов – "По кайфу".Вільна –Тіна Кароль та Юлія Саніна – "Вільна".Lida LeeНайкращий відеокліп:Історія України за 5 хвилин – ТНМКТНМК – "Історія України за 5 хвилин".